Maturità 2022: Alexa, Echo Buds e Fire TV in aiuto degli studenti

La maturità 2022 è alle porte e con gli scritti inizia una delle prove più dure nella vita di un liceale. Ma quest’anno, i maturandi in Italia potranno contare su un aiuto davvero speciale. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio e al dopocena, con Alexa, Echo Buds e Fire TV la maturità farà un po’ meno paura.

Alexa in aiuto dei maturandi

La routine dello studio può essere complicata, stancante e alle volte demotivante, ma con la carica giusta e gli strumenti adatti, anche la maturità può diventare un gioco da ragazzi. Grazie alle sue skill e funzionalità, infatti, l’assistente vocale di Amazon può aiutare gli studenti ad organizzare al meglio la giornata, ritrovare la concentrazione necessaria e motivarli nei momenti più intensi. B asta chiedere “Alexa, avvia un timer da 25 minuti” per suddividere le sessioni di studio in intervalli brevi, ma molto intensi.

Durante un’intensa mattina di studio il rischio di sentirsi demotivati è reale; in questo caso, basta chiedere ad Alexa di avviare la Skill Caricami Caricami, per ritrovare lo spirito e la motivazione con una massima del giorno quando la stanchezza inizia a farsi sentire.

Con Echo Buds, i nuovi auricolari wireless di Amazon con integrazione Alexa e tecnologia di cancellazione attiva del rumore, restare concentrati sui libri sarà un po’ più semplice. Basta dire “Alexa avvia suoni per concentrarsi ” o “Alexa, avvia suoni per studiare”. Anche la giusta colonna sonora può aiutare a restare focalizzati sullo studio e con Amazon Music Unlimited basta scegliere la playlist più adatta alle proprie necessità scorrendo tra le numerose proposte, ad esempio la playlist Massima Produttività o Concentrazione Pop.

Con il calare del sole, e delle energie, arriva un momento in cui anche il più volenteroso degli studenti non ce la fa più e saltare capitoli da studiare diventa una vera necessità. Anche in quel momento Alexa accorre in soccorso. Basta dire “Alexa, trova una scusa” e l’assistente vocale di Amazon troverà la scusa perfetta da raccontare ai professori quando chiederanno proprio quel paragrafo di quel capitolo saltato. Battute a parte, l a fine di una giornata di studio è il momento perfetto per concedersi un po’ di meritato relax, magari guardando un film o scoprendo una nuova serie TV e con Fire TV Stick, l’accesso diretto a Prime Video, Netflix o Disney+ e gli altri principali provider di streaming è garantito, c’è solo l’imbarazzo della scelta.