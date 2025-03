Maxi coupon sconto del -40% sul potentissimo Power Bank UGREEN

Assicurati sempre la carica giusta per tutti i tuoi dispositivi tech con il Power Bank UGREEN Nexode! Oggi è disponibile su Amazon a soli 77 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40%.

La spedizione è gratuita, ed è possibile anche rateizzare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Power Bank UGREEN Nexode: massima potenza e versatilità

Il Power Bank UGREEN Nexode è un piccolo concentrato di energia che supporta la potenza totale fino a 200W mentre carica più dispositivi contemporaneamente: nello specifico la porta USB C1 offre una potenza massima da 140W, mentre quella C2 offre una potenza fino a 100W.

Si caratterizza per una enorme batteria da 25.000 mAh grazie alla quale è possibile caricare i gadget tech in maniera più veloce che mai: ad esempio potrai caricare il MacBook Pro 14″ fino a 0,94 volte, l’iPhone 16 fino a 5,2 volte e il Galaxy S24 Ultra fino a 3,6 volte.

Questo modello garantisce, anche, la massima sicurezza durante la carica in quanto il sistema Ugreen Thermal Guard integrato monitora le variazioni di temperatura in tempo reale, distribuendo in modo inteligente la corrente appropriata ai dispositivi, per una ricarica completa e la longevità della batteria.

Per finire, la modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie allo schermo LCD integrato che offre la visualizzazione in tempo reale del livello della batteria, tempo rimanente, potenza in ingresso/uscita e tensione.

Oggi il Power Bank UGREEN Nexode è disponibile su Amazon a soli 77 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40%. La spedizione è gratuita, ed è possibile anche rateizzare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.