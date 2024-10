Maxi offerta sul Diffusore Bluetooth Bose resistente ad acqua e polvere

Da oggi potrai creare un’atmosfera di festa ovunque tu sia con questa cassa portatile che, in occasione della Festa delle Offerte Prime, trovi su Amazon in promozione speciale! Si tratta del Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex, ancora per poco disponibile a soli 109 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamenti anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex ti permetterà di creare l’atmosfera che vuoi con tutta la tua muisca preferita.

Il dispositivo offre un suono nitido e sempre bilanciato, con bassi profondissimi ed alti cristallini, così da farti sentire come se fossi al centro di un concerto ogni volta che vuoi. Inoltre è udibile anche in ambienti rumorosi quando hai ospiti, e può riprodurre ad alto volume durante le attività all’aria aperta.

Una sua specifica importante è la funzionalità PositionIQ che rileva l’orientamento garantento un suono naturale e realistico a prescindere dalla sua collocazione, che sia in verticale, in orizzontale o appeso ad una mensola.

Inoltre dispone di una resistenza pazzesca in quanto è conforme agli standard di impermeabilità, è galleggiante e resistente anche alla polvere. Ciò vuol dire che potrai portarlo ovunque, anche nelle tue avventure all’aria aperta. Inoltre la griglia in acciaio verniciato è resistente anche alla corrosione e ai raggi UV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.