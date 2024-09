MediaTek Dimensity 9400: cosa sappiamo del nuovo processore top in arrivo?

La data di lancio del nuovo processore MediaTek Dimensity 9400 è appena trapelata in rete: il SoC di punta è in arrivo molto presto sul mercato internazionale.

MediaTek Dimensity 9400: tutto quello che sappiamo ad oggi

Di fatto, i prossimi smartphone della serie Vivo X200, che si prevede utilizzeranno il chip MediaTek Dimensity 9400, dovrebbero essere lanciati il 14 ottobre. Tuttavia, la data esatta del rilascio del chipset stesso è ancora sconosciuta.

Grazie a una fuga di notizie da parte del tipster Digital Chat Station però, ora abbiamo un’idea di quando il SoC potrebbe debuttare. Il tipster ha condiviso su Weibo, la piattaforma di social media cinese, che il Dimensity 9400 sarà lanciato il 9 ottobre. Se questa informazione è corretta, è probabile che MediaTek inizi presto a stuzzicare il pubblico sul lancio.

Sul fronte delle specifiche, si prevede che MediaTek utilizzerà per la prima volta il nodo N3E a 3 nm di TSMC per il Dimensity 9400. Questo nuovo processo produttivo potrebbe offrire un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 30% rispetto alla generazione precedente, il che si tradurrebbe in una maggiore durata della batteria per i dispositivi che utilizzano questo chipset.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Dimensity 9400 disporrà di una configurazione CPU octa-core, come rivelato da un recente benchmark AI di Geekbench. Il SoC includerà un core ad alte prestazioni Cortex-X5 con una frequenza di 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 a 2,80 GHz per una potenza aggiuntiva, e quattro core Cortex-A725 a 2,10 GHz per le attività quotidiane. Rispetto al Dimensity 9300, si segnala un aumento significativo della velocità di clock, soprattutto nel core principale, che passa da 3,25 GHz a 3,63 GHz.

Tuttavia, la concorrenza per MediaTek è agguerrita. Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 si dice che raggiungerà una velocità di clock massima di 4,32 GHz, mentre la serie A18 di Apple dovrebbe toccare i 4,04 GHz. Per quanto riguarda la GPU, si pensa che sarà della serie Immortalis G9xx, capace di raggiungere 110 fps nel test GFXBench Aztec Ruins a una risoluzione di 1440p, con un miglioramento dell’11,1% rispetto ai 99 fps della generazione precedente.