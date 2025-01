Mega coupon sconto del -40% sulla Stazione di Ricarica Magsafe 7-in-1

Ecco per te una soluzione di ricarica per tutti i tuoi dispositivi tech! Si tratta della Baseus Stazione di Ricarica USB C Magsafe 7-in-1, al momento disponibile a soli 47 euro grazie ad un maxi coupon sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

Baseus Stazione di Ricarica USB C Magsafe 7-in-1: come utilizzarla

La Baseus Stazione di Ricarica USB C Magsafe 7-in-1 può essere utilizzata sia come USB-C-HUB che come caricatore per tutti i tuoi gadget tech. Nello specifico è dotata di porta HDMI 4K 60HZ, porta dati 10 Gbit / s, porta PD da 100W e lettore di schede SD.

Si contraddistingue per un caricamento wireless certificato Qi2 super veloce da 15W ed, in più, ha un angolo regolabile che consente di impostare il pad come supporto magnetico per il tuo telefono così da avere sempre una visualizzazione impeccabile.

Allo stesso tempo questo modello è dotato di un’uscita video HDMI 4K che garantisce immagini sempre nitide e cristalline, quindi risulta perfetta anche per presentazioni, giochi o streaming in alta definizione. Inoltre, sfruttando le porte USB-A duali da 10Gbps e una porta USB-C da 10Gbps, la docking station per laptop consente trasferimenti di file ultra-veloci: potrai spostare file di grandi dimensioni in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo prezioso quando lavori o ti diverti.

