Mega sconto del -37% sulle Cuffie da gioco multisistema SteelSeries

Sei un appassionato di videogiochi e vuoi rendere ancora più efficiente la tua postazione? Allora approfitta subito della mega promozione sulle Cuffie da gioco SteelSeries Arctis Nova 3, oggi disponibili su Amazon a soli 68 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente stanno andando a ruba!

Cuffie da gioco SteelSeries Arctis Nova 3: prestazioni eccezionali e massima comodità

Le Cuffie da gioco SteelSeries Arctis Nova 3 si caratterizzano per driver ad alta fedeltà ed un sistema acustico Nova progettato su misura che offre l’audio per il gaming migliore della categoria.

Nello specifico il suono surround immersivo a 360 gradi ti trasporta nel mondo del gaming, permettendoti di sentire ogni passo, ricarica o indizio vocale per avvantaggiarti nel gioco. Inoltre è possibile personalizzare completamente la tua esperienza sonora ideale con un EQ parametrico di livello professionale.

Anche la comodità non è da meno grazie ai padiglioni rotanti e regolabili in altezza con cuscinetti in memory foam AirWeave e una fascia elastica. In più la struttura leggera delle cuffie garantisce il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco che durano molte ore.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo microfono ClearCast Gen 2 che silenzia i rumori di fondo per comunicazioni cristalline, grazie ai potenti algoritmi AI di Sonar Software, così da poter essere protagonista dell’azione senza nessuna distrazione.

Per finire, gli auricolare vantano un’illuminazione RGB dinamica che emette bagliori con 16,8 milioni di colori dinamici e personalizzabili che reagiscono agli eventi di gioco e si sincronizzano con altri dispositivi.

Oggi le Cuffie da gioco SteelSeries Arctis Nova 3 sono disponibili su Amazon a soli 68 euro con un mega sconto del 37%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.