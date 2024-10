Mega sconto di 300€ sul Laptop HP di ultimissima generazione

Sei alla ricerca di un nuovo pc portatile adatto sia in ufficio che a casa? Prova subito l’HP Laptop 15s, oggi disponibile su Amazon a soli 599 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero unica!

HP Laptop 15s: tutte le caratteristiche tecniche del pc

L’HP Laptop 15s è un pc portatile super versatile, ideale sia da sfruttare in ufficio che da avere a casa per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Utilizza come sistema operativo Windows 11 Home che risulta essere perfetto soprattutto per i tuoi progetti di grafica grazie alle Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica. In più è dotato del processore innovativo Intel Core i7-1255U con scheda grafica integrata Intel Iris Xe che offre prestazioni eccellenti in ogni campo.

Questo modello vanta un enorme display da 15,6″ con risoluzione Full HD e modalità Antiriflesso e Micro-Edge per garantire una visualizzazione ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Allo stesso tempo, ha una tastiera Full Size con tastierino numerico integrato completo e telaio rigido e robusto per una resistenza prolungata nel tempo.

Anche la batteria è davvero potente ed assicura un’autonomia lunghissima ed, in più, con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 minuti circa il 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.