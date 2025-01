Mega sconto di più di 300€ sul laptop HUAWEI MateBook 14: ancora per pochissimo

Se hai bisogno di un pc portatile perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, la soluzione ideale è il laptop HUAWEI MateBook 14! Oggi è disponibile su Amazon a soli 781 euro con un super sconto del 29%.

In questo modo potrai risparmiare 320 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, il tempo a disposizione è limitato!

Le caratteristiche tecniche del laptop HUAWEI MateBook 14

Il laptop HUAWEI MateBook 14 è un pc portatile di ultima generazione che si contraddistingue per il suo processore Intel Core Ultra che riesce a portare il multitasking a nuovi livelli: questo vuol dire, ad esempio, che potrai modificare senza sforzo più video insieme o animare i tuoi giochi con velocità e precisione sorprendenti.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo display ad altissima definizione da 2.8K con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che permette di offrire immagini impeccabili dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Allo stesso tempo la fotocamera AI funziona in tandem con la fotocamera ultra-HD da 1080p così da effettuare videochiamate e conference call più realistiche che mai anche quando hai la retroilluminazione attivata. In più la modalità Eye Contact si adatta al tuo campo visivo per offrirti un’esperienza di videochiamata ancora più naturale.

Per finire, la batteria super potente da 70 Wh può durare ben 19 ore, mentre la nuovissima modalità Risparmio energetico ti offre 90 minuti di utilizzo extra.

