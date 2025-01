Meno di 90€ per lo Smartphone Blackview: ad un prezzo così basso non si era mai visto

Ti presentiamo uno dei migliori cellulari sul mercato che vanta un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale! Si tratta dello Smartphone Blackview WAVE 8, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, ad un prezzo così stracciato le scorte sono già in esaurimento!

Smartphone Blackview WAVE 8: le caratteristiche tecniche

Lo Smartphone Blackview WAVE 8 è un dispositivo di ultimissima generazione che si contraddistingue per un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

Innanzitutto è alimentato dal sistema operativo Android 14, che offre un’esperienza interattiva nuova e intelligente. Il chip octa-core fornisce al telefono una potenza di elaborazione efficiente per i giochi di grandi dimensioni e il multitasking, mentre la frequenza di aggiornamento di 90 Hz rende lo schermo fluido e le immagini chiare e dettagliate.

Allo stesso tempo il suo storage soddisfa tutte le tue esigenze. Nello specifico gli 8GB di memoria virtuale consentono al telefono di eseguire più applicazioni in modo più fluido, evitando i rallentamenti causati da una memoria insufficiente, mentre i 128GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per installare una serie di applicazioni e archiviare un gran numero di foto, video e file.

Inoltre il dispositivo vanta una combinazione di fotocamera da 13MP+8MP per catturare ogni momento in modo impeccabile: che si tratti di paesaggi o di persone, è in grado di presentare foto di alta qualità. La fotocamera include l’autofocus, la modalità bellezza e la modalità notturna.

