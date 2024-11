Metà prezzo per il Monitor Gaming da 27" MSI: il risparmio è di 200€

Sei un appassionato di videogiochi e sogni un setup impeccabile per le tue sfide? Allora devi per forza avere il Monitor Gaming da 27″ MSI, al momento disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro.

Monitor Gaming da 27″ MSI: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Monitor Gaming da 27″ MSI è un vero e proprio top di gamma nel settore dei videogiochi in quanto vanta delle specifiche tecniche pazzesche.

Innanzitutto grazie alla modalità Optix MAG274QRF-QD E2 supporta impostazioni di gioco ultra-realistiche con una gamma ottima di 1,07 miliardi di colori, così da poterti immergere letteralmente nelle tue competizioni facendoti sentire sempre al centro dell’azione.

Inoltre si caratterizza per un pannello IPS quadruplo ad alta definizione 2560 x 1440 Rapid (16:9) con refresh rate di 180 Hz per il tracking fluido di mira/movimento. Per di più il tempo di risposta GtG di solo 1ms quindi ottimo per effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera velocissima, anche negli scenari più bui.

Questo modello offre, anche, un vantaggio competitivo con Night Vision smart black tuner e include aggiornamenti del firmware per prestazioni ottimali.

Per finire, il design si contraddistingue per i suoi bordi sottili, l’illuminazione ambientale Mystic Light RGB e un supporto regolabile in 4 direzioni per ottimizzarne l’installazione e l’utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.