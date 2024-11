Meta Quest 3: il visore più innovativo di sempre a 150€ in meno con il Black Friday

Vuoi fare un regalo eccezionale per Natale? Abbiamo quello che fa per te! È il nuovissimo visore Meta Quest 3, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro grazie ad uno sconto maxi del 21% lanciato in occasione della Settimana del Black Friday.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Visore Meta Quest 3: funzionalità all’avanguardia e massimo divertimento

Il Visore Meta Quest 3 è l’ultimo gioiellino della tecnologia che permette di sbloccare nuovi modi di lavorare, giocare e rilassarti.

Questo gadget di ultima generazione consente di connetterti con la realtà mista, dove puoi fondere oggetti digitali nel tuo spazio fisico: in questo modo potrai, ad esempio, trasformare una stanza di casa nel tuo cinema personale, oppure creare una palestra direttamente nel tuo salotto.

Il dispositivo dispone di due display con una risoluzione elevatissima di 2064×2208 per occhio che, abbinati allo stack ottico dell’Infinite Display di Meta, permettono di immergerti nei tuoi contenuti e vivere l’azione in prima persona in modo più realistico che mai. Allo stesso tempo, l’audio spaziale ad alta fedeltà garantisce un suono coinvolgente facendoti sentire il protagonista di qualsiasi avventura.

Un’altra caratteristica importante è la sua iper comodità in quanto il design sottile e wireless distribuisce equamente il peso per una sensazione di leggerezza ancora maggiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.