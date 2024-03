Metro Exodus PS5 a 17,99€, FUORI TUTTO di Amazon: solo oggi prezzo MAI COSÌ BASSO

Immergiti in un’avventura tutta nuova che ti terrà incollato allo schermo per giorni. Se ancora non lo hai giocato, Metro Exodus potrebbe essere il prossimo titolo che ti farà innamorare dei personaggi e dell’ambientazione. Nella sua Complete Edition per PS5, solo per oggi lo trovi su Amazon ad un prezzo mai così basso prima d’ora. Lo ricevi a casa pagando solamente 17,99 euro, per un ribasso pari al 55% rispetto al listino. Avrai dalla tua prestazioni grafiche top di gamma e una storia degna dei migliori film. Acquistalo oggi con lo sconto wow, è un’occasione a cui non puoi rinunciare.

Metro Exodus PS5: gameplay appassionante e una storia senza precedenti

Sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver nel 2021, Metro Exodus è il terzo capitolo dell’amata serie di videogiochi ispirata agli omonimi romanzi di Dmitrij Gluchovskij. Dopo il successo di Metro: Last Nigth e Metro 2033, la Terra post-apocalittica che ha fatto innamorare milioni di fan torna in scena con una storia senza precedenti. Vestirai i panni di Artyom, che ha il compito di fuggire dalla metropolitana di Mosca con la moglie Anna, Miller e l’Ordine degli Spartani. A bordo di una locomotiva chiamata Aurora, per un viaggio che toccherà tutti gli angoli del continente alla ricerca di risposte sull’esito della guerra e sullo stato della nazione.

In questa versione per PlayStation 5 è stata potenziata ulteriormente la grafica, che oggi può vantare ben 60 FPS e una risoluzione fino al 4K con l’illuminazione day tracing inclusa e il supporto completo per il Feedback Aptico del controller DualSense di Sony. Essendo la Complete Edition, trovi inclusi anche tutti i contenuti scaricabili: The Two Colonels e Sam’s story.

Non puoi lasciartelo scappare, è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni e solo oggi puoi farlo tuo ad un prezzo mai così basso. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.