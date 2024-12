Micro Diffusore Bluetooth Bose a quasi metà prezzo: solo per oggi su Amazon

Per ascoltare la tua musica preferita in maniera coinvolgente ovunque tu sia, prova questo speaker top di gamma che oggi è disponibile in offerta speciale! Si tratta del Micro Diffusore Bluetooth Bose, al momento acquistabile su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Micro Diffusore Bluetooth Bose: audio coinvolgente e massima autonomia

Il Micro Diffusore Bluetooth Bose produce un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi ed alti cristallini così da creare l’atmosfera giusta in qualsiasi luogo tu sia.

Nello specifico è dotato di un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi che offrono un’esperienza sonora davvero mai provata prima, così da farti immergere nei tuoi brani preferiti così come se fossi al centro di un concerto.

Un’altra specifica importante è la sua potente batteria agli ioni di litio che permette di ascoltare fino a 6 ore di musica. In più è possibile caricare il diffusore in qualsiasi momento tramite il cavo micro-USB incluso.

Tra l’altro questo dispositivo è davvero super resistente realizzato grazie ad un rivestimento in gomma di silicone che lo protegge da ammaccature, incrinature e graffi. Ha anche una morbida finitura che non mostra quasi mai segni e, con la certificazione IP67, risulta impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

