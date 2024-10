Micro Gps Tracker con magnete in sottocosto ancora per poche ore

Ecco per te un mini localizzatore super potente che ti permetterà di avere tutto sotto controllo ovunque tu sia! Si tratta del Micro Gps Tracker con Magnete Zeerkeer, oggi disponibile su Amazon a soli 47 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza tra pochissime ore!

Micro Gps Tracker con Magnete Zeerkeer: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Micro Gps Tracker con Magnete Zeerkeer offre un tracciamento di qualsiasi oggetto in tempo reale grazie a tre opzioni di posizionamento: messaggi SMS, posizionamento gratuito app e posizionamento web.

Si caratterizza per il suo forte magnete integrato attraverso il quale può essere collocato su qualsiasi tipologia di oggetto in metallo. Per questo motivo, la sua versatilità è davvero enorme tanto che può essere utilizzato per le cartelle dei bambini, i passeggini, le biciclette, ma anche moto, auto, camion, barche, furgoni e così via.

Le sue dimensioni sono super compatte e l’alloggiamento color nero lo rende anche facile da nascondere. Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo utilizza zone a risparmio energetico per ottimizzare la durata della batteria. In media può essee utilizzato in modo continuativo dai 2 ai 5 giorni con differenze cha variano in base all’utilizzo del tracker, alla copertura della rete e all’attività della tua auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.