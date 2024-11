MicroSD Samsung da 128GB a metà prezzo: con il Black Friday a soli 14€

Per aumentare il tuo storage con una spesa minima, sfrutta la maxi promozione lanciata da Amazon in occasione della Settimana del Black Friday! Oggi la Scheda MicroSD da 128GB Samsung Memorie EVO Select è disponibile a soli 14 euro con un super sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Scheda MicroSD da 128GB Samsung Memorie EVO Select: spazio extra a mini prezzo

La Scheda MicroSD da 128GB Samsung Memorie EVO Select permette di aumentare il tuo storage spendendo una cifra davvero irrisoria grazie alla super promozione Black Friday di Amazon.

Innanzitutto la versatilità di questa tipologia di scheda la rende compatibile praticamente con tutto, dagli smartphone e tablet Android alle console di gioco portatili e ai computer portatili, in modo da poter archiviare e gestire i file più grandi in tutta sicurezza e facilità.

Inoltre la SD offre prestazioni davvero eccellenti con una velocità di trasferimento iperveloce U3, classe 10, fino a 160 MB/s, così potrai lavorare a pieno regime ovunque tu sia. Basti pernsare che ogni app funziona in modo ottimale e potrai anche vedere video 4K UHD con dettagli brillanti grazie alle prestazioni A2 e V30.

Anche l’affidabilità è al top con una protezione totale a 6 livelli che permette alla scheda di resistere alle condizioni più estreme e a un utilizzo intensivo, che sia a casa, all’aperto o in movimento. In più garantisce una copertura limitata di 10 anni per una durata davvero massima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.