Microsoft: risolto il bug per l'invio di email su Outlook per Microsoft 365

Microsoft ha risolto un problema riguardante Outlook per Microsoft 365. Si tratta di un bug già segnalato da qualche tempo che impediva il corretto recapito delle email a tutti quegli utenti che avevano tante cartelle nidificate all’interno della loro casella di posta.

Il problema si verificava quando gli utenti provavano ad inviare un’email dall’app destktop di Outlook. A quanto pare, si vedevano recapitare un messaggio di errore 0x80040305 con conseguente fallimento della consegna del messaggio al destinatario.

Microsoft è venuta a conoscenza del bug a dicembre pensando inizialmente che fosse collegato ad un problema simile che riguardava il numero massimo di cartelle condivise, bug corretto nel 2019. In realtà il comportamento anomalo riguardava gli utenti con 500 o più cartelle nidificate nella loro casella di posta principale, anche senza che queste fossero condivise.

La correzione messa a punto dal team che si occupa di Outlook sarà distribuita prossimamente secondo il seguente schema:

Canale beta : versione 2410 (build 18127.15020), con rilascio previsto per l’inizio di ottobre 2024;

: versione 2410 (build 18127.15020), con rilascio previsto per l’inizio di ottobre 2024; Anteprima del canale corrente : versione 2410 (build 18129.20000), con rilascio previsto per il 9 ottobre 2024;

: versione 2410 (build 18129.20000), con rilascio previsto per il 9 ottobre 2024; Canale corrente : versione 2410 (build 18129.20000), con rilascio previsto per il 29 ottobre 2024;

: versione 2410 (build 18129.20000), con rilascio previsto per il 29 ottobre 2024; Canale Enterprise mensile: versione 2410 (build 18129.20000), con rilascio previsto per il 10 dicembre 2024.

Microsoft ha pubblicato anche dei workaround utili ad aggirare il problema in attesa di scaricare gli aggiornamenti contenenti le correzioni. Il colosso americano suggerisce agli utenti impattati di ridurre il numero delle cartelle e delle sottocartelle fino a scendere almeno a 450 unità, mentre un’altra soluzione alternativa potrebbe essere quella di mantenere le cartelle compresse anziché espanderne la visualizzazione.

Inoltre, il team di Outlook invita chi non può applicare i suggerimenti sopra menzionati ad evitare di abilitare funzioni come “Visualizza sul server”, “Clicca qui per visualizzare di più su Microsoft Exchange” e “Includi risultati più vecchi” durante le ricerche all’interno di Outlook.