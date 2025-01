Microsoft, rivoluzione per i videogiochi: l'IA modificherà le storie

Uno degli elementi capaci di rendere determinati videogiochi di successo è la storyline. Trame studiate nei minimi dettagli, sviluppate da sceneggiatori affermati e volte a tenere i gamer incollati allo schermo. Un sistema che va avanti da anni e che ha permesso all’intero settore di accogliere titoli che sono entrati di diritto nella storia. In questo senso, Microsoft con le sue esclusive rappresenta una certezza assoluta.

Ma come succede per qualsiasi settore legato al mondo tech, anche per i videogiochi è in arrivo una rivoluzione destinata a cambiare per sempre le carte in tavola. Proprio Microsoft ha infatti brevettato un sistema tutto nuovo, che si avvarrà dell’IA per poter creare e modificare le trame dei videogiochi in tempo reale. Il documento è stato depositato lo scorso anno, e già oggi è disponibile per essere consultato da chiunque.

Microsoft introduce l’IA nei videogiochi: potrà modificare le storie

Un brevetto parecchio curioso quello depositato da Microsoft, che si basa sull’IA per poter intervenire in maniera diretta sulle storie dei videogiochi. Secondo quanto emerso dal documento pubblico, gli strumenti ideati sarebbero in grado di fornire agli sviluppatori metodologie per poter personalizzare l’esperienza utente.

In che modo? Attraverso un sistema di feedback e grazie al supporto delle capacità creative dell’IA, utili per poter generare contenuti rilevanti in maniera celere. Microsoft ha studiato un metodo utilizzabile in qualsiasi contesto, anche per un gioco sandbox come Minecraft. Così che possano essere persino i videogiocatori stessi a richiedere nuove meccaniche, personaggi inediti o trame mai viste.

Va comunque detto che questo progetto di Microsoft rimane ad oggi un semplice brevetto. E come già successo in passato, non è detto che questo diventi realtà. Potrebbe rimanere infatti uno dei tanti documenti depositati nel corso degli anni e che sono rimasti tali. Ma vista la ventata d’aria fresca che tutto questo potrebbe portare, non sono da escludere sviluppi ulteriori già nel corso dei prossimi mesi.