Microsoft vuole realizzare un'app Xbox "All-in-one" con Game Pass per iPhone

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Microsoft stia pianificando il lancio di un’app Xbox “all-in-one” con Game Pass all’interno per iPhone e iPad. Di fatto, il colosso di Redmond ha annunciato oggi che “presto” unirà le sue app Xbox e Xbox Game Pass su terminali Apple, oltre che su Android.

Microsoft: la svolta nel gaming per Apple?

Le funzionalità dell’app Xbox Game Pass verranno trasferite nell’app Xbox per offrire un’esperienza integrata. All’interno dell’app in questione sarà possibile visualizzare l’abbonamento a Game Pass, sfogliare il catalogo dei giochi, vedere e riscattare vantaggi, e altro ancora. Come parte di questa transizione, l’OEM di Redmond ha comunicato che l’app Xbox Game Pass per iPhone e iPad sarà rimossa dall’App Store a partire da novembre.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che offre ai giocatori una selezione rotante di giochi da giocare su una console Xbox o su un PC Windows. Con l’app Xbox Game Pass, gli utenti possono cercare, visualizzare e scaricare i giochi disponibili nel catalogo di gaming ma i titoli non possono essere giocati direttamente su iPhone e iPad.

L’integrazione delle due applicazioni mira a semplificare l’esperienza degli utenti, che non dovranno più passare da un’app all’altra per gestire il proprio abbonamento o accedere al catalogo dei giochi.

