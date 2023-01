La migliore alternativa ad Adobe Acrobat per modificare facilmente i PDF: UPDF (sconto del 53%)

I file PDF sono tanto diffusi quanto difficili da gestire. In questo contesto, Adobe Acrobat è storicamente considerato il software ideale per lavorare su tali documenti, anche se esistono alternative che, per certi versi, possono essere considerate ancora più funzionali.

Stiamo parlando, per esempio di UPDF, un editor PDF all-in-one che tratta i file con questa estensione sotto diversi punti di vista. Si tratta di un software disponibile in ambiente Windows, Mac, Android e iOS utilizzabile per:

leggere

aggiungere annotazioni

modificare

convertire

proteggere con crittografia

firmare

organizzare

offrendo di fatto una duttilità praticamente impossibile da ottenere con altri strumenti.

Non solo: grazie all’attuale promozione, questo è il momento ideale per acquistare questo software. Si parla infatti del 53% di sconto rispetto al prezzo di listino, con la possibilità di ottenere tutti i suoi vantaggi spendendo solo 29,99 euro per un anno di utilizzo.

Per capire la reale portata di questa offerta basta solo dare uno sguardo alle tante operazioni che si possono compiere, con poco sforzo e in tempi ridottissimi, attraverso questo potente strumento.

Gestisci i tuoi PDF senza limiti con UPDF

Al di là delle semplici parole però, cosa è possibile fare utilizzando UPDF? Di seguito andremo ad analizzare più nello specifico ogni singola opportunità proposta dall’applicazione.

1- Visualizza e leggi i PDF

UDPF offre l’opportunità di leggere i PDF impostando il layout di pagina a proprio piacimento (con pagina singola, doppia o con un sistema di scorrimento singolo o doppio).

La possibilità di aggiungere segnalibri, facilità non poco la consultazione del documento, mentre gli slide show e la funzione multi-scheda, offrono un’esperienza di lettura difficilmente replicabile attraverso l’utilizzo di altri software.

Con la modalità scura poi, è possibile leggere interi libri in questo formato senza affaticare la propria vista.

2- Modifica i PDF

I tempi in cui modificare un file PDF era un vero e proprio calvario sono ormai finiti. Con UDPF, infatti, è possibile aggiungere, modificare e rimuovere contenuto a piacimento.

Che si tratti della gestione del font, dello stile e del colore dello stesso, l’utente può ottenere il pieno controllo del documento, modificandolo senza alcun tipo di sforzo.

3- Annota sui PDF

Chi utilizza abitualmente i PDF per studiare e prendere appunti, sarà molto sorpreso delle funzionalità proposte da UDPF. Il programma infatti permette di:

evidenziare

sottolineare

barrare

il testo, ma anche aggiungere marchi, adesivi e caselle con contenuto testuale. La possibilità di aggiungere firme, poi, può essere molto utile anche nei contesti lavorativi.

4- Converti i PDF

Un’altra criticità che viene di solito attribuita a questi file sono le eventuali conversioni: anche sotto questo punto di vista, UDPF è pronto a sorprendere.

L’app consente di trasformare i PDF in file Word, Excel, PowerPoint e non solo. Oltre alle estensioni legate al testo infatti, è possibile convertire il documento anche in un’immagine con estensioni di tipo:

PNG

JPEG

BMP

GIF

TIFF.

Il tutto anche grazie al sistema OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri) proposto da UDPF.

5- Crittografa i PDF

Non mancano le funzioni legate a privacy e sicurezza che, vedendo coinvolto documenti potenzialmente riservati, sono quasi d’obbligo.

Le possibilità di impostare password e gestire i permessi d’accesso sono rese ancora più efficace dal supporto a crittografia di tipo 128-bit RC4, 128-bit AES e 256-bit RC4.

6- Aggiungi firme ai PDF

Sempre nel contesto dei documenti in ambito lavorativo, la possibilità di aggiungere in tempi record la propria firma sui PDF è senza ombra di dubbio una funzione molto apprezzabile di UDPF.

7- Condividi i PDF

Per rendere più facile la condivisione dei file realizzati/modificati, UDPF offre la possibilità di condividere gli stessi tramite link o via posta elettronica. Una funzione molto utile per chi deve -inviare spesso file PDF con i propri colleghi.

8- Organizza i PDF

Anche per quanto concerne l’organizzazione dei documenti questo software si dimostra all’altezza della situazione.

Si parla di aggiungere o eliminare pagine presenti nel documento con grande rapidità, così come della possibilità di ruotare le stesse, il tutto con un sistema drag and drop pratico tanto su desktop tanto quanto si utilizza l’app nel contesto mobile.

A testimoniare la massima duttilità di UDPF poi, vi è anche la possibilità di estrarre o sostituire singolarmente le pagine presenti nel documento.

9- Compila moduli

Alcuni PDF non sono altri che moduli da compilare. Attraverso il software di cui stiamo parlando però, è possibile intervenire anche senza dover preventivamente stampare il documento in questione.

Confronto tra Adobe Acrobat e UPDF

Infine, andiamo dunque a confrontare questi due software, tenendo conto che esistono due versioni di Adobe Acrobat DC (Standard e Pro).



Prezzi, sistemi e funzionalità Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Prezzi 15,85€/mese 24,39 €/mese €2,49/mese (€ 23,99/anno)

€ 49,99 a vita Lavora sui sistemi Solo Windows Windows, Mac, iOS e Android Windows, Mac, iOS e Android Leggi PDF Apri, visualizza e leggi PDF 🟢 🟢 🟢 Aggiungi e gestisci i segnalibri 🟢 🟢 🟢 Cerca testo nei PDF 🟢 🟢 🟢 Visualizza un PDF come una presentazione 🔴 🔴 🟢 Annota PDF Evidenzia/Barrato/Sottolineato 🟢 🟢 🟢 Commento di testo/Casella di testo/Richiamo di testo/Nota adesiva 🟢 🟢 🟢 Forme/Matite/Timbri/Firme 🟢 🟢 🟢 Gestisci l’elenco delle annotazioni 🟢 🟢 🟢 Linea ondulata 🟢 🟢 🟢 Adesivi 🔴 🔴 🟢 Modifica PDF Aggiungi testo ai PDF 🟢 🟢 🟢 Modifica il testo esistente nei PDF 🟢 🟢 🟢 Aggiungi, elimina, estrai, ruota, ritaglia e sostituisci le immagini 🟢 🟢 🟢 Aggiungi e modifica collegamenti, filigrane, sfondo, intestazione e piè di pagina 🟢 🟢 🟢 Aggiungi rich text trascinando e rilasciando 🔴 🔴 🟢 OCR Trasforma i documenti scansionati in PDF ricercabili e modificabili 🔴 🟢 🟢 Converti PDF Converti PDF in Word, Excel, PPT, testo, RTF, HTML, XML e immagini (PNG, JPEG, TIFF) 🟢 🟢 🟢 Salva PDF come PDF/A 🔴 🟢 🟢 Converti PDF in CSV 🔴 🔴 🟢 Converti PDF in BMP 🔴 🔴 🟢 Converti PDF in GIF 🔴 🔴 🟢 Organizza PDF Inserisci, Sostituisci, Estrai, Ruota, Dividi, Rimuovi 🟢 🟢 🟢 Ritaglia le pagine 🟢 🟢 🟢 Crittografare e condividere Aggiungi una password per proteggere i PDF 🟢 🟢 🟢 Oscura informazioni sensibili 🔴 🟢 🔴 Invia un PDF via e-mail come allegato 🟢 🟢 🟢 Condividi PDF tramite un collegamento 🟢 🟢 🟢 Crea PDF Crea un PDF vuoto 🟢 🟢 🟢 Crea un PDF da Capture 🟢 🟢 🟢 Crea PDF da altri formati di file 🔴 🟢 🔴 Stampa PDF Stampa PDF 🟢 🟢 🟢 Compila e firma Compilare dei moduli 🟢 🟢 Disponibile UPDF per Mac e questa settimana per Windows Firma digitalmente 🟢 🟢 🔴 Firma elettronicamente 🟢 🟢 🟢 Altre caratteristiche Ottimizza PDF – Riduci le dimensioni del file 🟢 🟢 🟢 Combina i file in un unico PDF 🔴 🟢 UPDF rilascerà questa funzionalità a gennaio 2023

Tenendo conto di tutto ciò che offre UPDF, la possibilità di ottenere tale software con lo sconto del 53% spendendo solo 29,99 euro (invece dei 49,99 del prezzo di listino), risulta imperdibile per chiunque abbia a che fare regolarmente con questo tipo di file.