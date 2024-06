Le migliori criptovalute emergenti da tenere d'occhio nel 2024

Le cosiddette criptovalute emergenti sono progetti blockchain nuovi, o relativamente nuovi, che sono ancora nel mezzo degli obiettivi fissati sulla loro tabella di marcia o roadmap. Questo tipo di criptovaluta ha un grande potenziale, motivo per cui attira l’attenzione di molti investitori.

In questa guida ti spiegheremo quali sono le migliori criptovalute emergenti del 2024 da valutare oggi.

La lista delle migliori criptovalute emergenti

Di seguito, vi mostreremo una lista delle migliori criptovalute emergenti sul mercato dei trader degli asset digitali e dei token più promettenti del momento.

Analisi delle migliori criptovalute emergenti

Di seguito, vi spiegheremo in dettaglio i progetti delle migliori criptovalute emergenti attualmente disponibili sul mercato in modo che tu possa sceglierne una se desideri investire.

PlayDoge (PLAY) – Il gioco P2E (Gioca e Guadagna) per vincere e ricordare i vecchi tempi

PlayDoge è la numero 1 delle criptovalute emergenti ed è stata annunciata ufficialmente il 28 maggio 2024. PlayDoge appartiene alla nicchia delle meme coin proprio come Dogecoin, la crypto preferita da Elon Musk, Dogecoin. Le potenzialità di questa sezione di token sono strettamente legate alla community che la adotta.

Ebbene, $PLAY è il token nativo di una piattaforma di gioco con grafica pixel art a 8 bit e basata sul concetto Tamagotchi. È un simbolo di nostalgia per un’intera generazione che negli anni ’90 si prendeva cura dei propri animali domestici virtuali.

Il sostegno del pubblico degli investitori è stato evidente non appena è iniziata l’ICO di PlayDoge. In pochi giorni sono stati raccolti più di 4 milioni di dollari. La proprietà PLAY consentirà agli utenti di giocare e guadagnare criptovalute, oltre a ottenere un reddito passivo puntando sulla blockchain di BNB.

Non c’è tempo da perdere per ottenere PLAY a $ 0,0337 ciascuno, e prima che la sua prevendita passi attraverso la fase numero 4, dove inizieranno ad avvenire gli airdrop di 705 milioni di token.

WienerAI (WAI) – Una delle migliori meme coin emergenti nel 2024

Tra le migliori criptovalute emergenti del 2024, spiccano diverse meme coin e crypto AI che hanno guadagnato i favoritismi dell’ampia base di investitori e trader di cripto asset che hanno una predilezione per questo tipo di asset.

WienerAI è un progetto crypto di nuova generazione che riunisce nello stesso segno, il WAI, le caratteristiche di entrambe le categorie di criptovalute per attirare l’attenzione del vasto universo degli investitori e della grande massa di capitali aziendali che si muove attorno ad essi.

Le meme coin hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 45 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, mentre le criptovalute di tipo AI hanno superato i 34 miliardi di dollari, per una capitalizzazione di mercato congiunta molto vicina agli 80 miliardi di dollari e con un forte trend di crescita.

Una chiara dimostrazione che gli investitori e i trader di criptovalute considerano questo tipo di criptovaluta molto interessante quando considerano il ritorno sul loro investimento.

Pertanto WienerAI, la meme coin di nuova generazione, dovrebbe essere considerato molto seriamente tra le migliori criptovalute emergenti nel 2024.

Sealana (SEAL) – La nuova meme coin su Solana

Non è una novità che Solana riponga le sue speranze di espandersi su un altro criptomema, come visto con Sealana; Basato sulla serie americana “South Park”, in un personaggio specifico Gamer Guy , non è lontano dal somigliare al suddetto cartone animato con il suo desiderio di “nutrirsi” di SOL e della sua storia satirica.

E in un mercato pieno di meme coin di origine animale, l’unione di un mammifero marino ha fan attenti alla crescita di Selana; Dopo le prime 24 ore aveva già raccolto più di 100.000 dollari, e solo una settimana dopo 300.000 dollari. Con questi fatti è chiaro che gli investitori sono attenti a ciò che possono trovare nel Mar di Solana.

Sealana arriva sul mercato con diversi predecessori come Slerf, Slothana, DogWifHat, tra gli altri, che possono segnare la crescita esponenziale prevista per la sua rete madre Solana, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che per ottenere molti di questi meme crittografici è necessario ottenere SOL per questo.

Lungi dall’essere un problema, è un vantaggio per i suoi acquirenti che, ottenendo SOL, diversificano i propri investimenti, gestiscono una delle blockchain più sicure attualmente, che ha anche una velocità invidiabile e ha anche una popolazione di oltre 1 milione di utenti attivi giornalieri.

Essendo un’opzione tra le migliori criptovalute emergenti da acquistare, il suo prezzo è molto basso e può essere ottenuto acquistando SOL e scambiandolo con $SEAL, poiché 1 SOL equivale a 6.900 $SEAL.

Base Dawgz (DAWGZ) – La miglior criptovaluta emergente su chain Base

Coinbase ha intrapreso il viaggio di sviluppo della propria blockchain per non rimanere indietro nel mercato delle criptovalute e ha fondato la propria blockchain nel 2023, una catena di livello 2 di Ethereum, Base.

Da lì sono emerse molte criptovalute in questa rete, una delle più conosciute, Brett, con una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari.

Questo preludio è perché è la prova che una blockchain emergente può anche creare buoni e grandi progetti, come è il caso di Base Dawgz, la nuova proposta di Base nel mercato dei memecoin.

BaseDawgz unisce le migliori criptovalute emergenti con una visione multi-catena, con uno scopo chiaro, per volare attraverso il mondo delle criptovalute, da una blockchain all’altra, e godere dei vantaggi offerti da ciascuna rete.

Con il suo token $DAWGZ, Base Dawgz punta a raggiungere livelli molto alti nella sua prevendita, preparandosi duramente per il suo rilascio ufficiale sul mercato, il suo prezzo viene lanciato a 0,00479 $ per ogni $DAWGZ, con un obiettivo iniziale di raccolta fondi di otto milioni di dollari e una fornitura di 8.453 milioni di token.

99Bitcoins (99BTC) – La criptovaluta più versatile del momento

Con 10 anni nell’universo delle criptovalute, 99BITCOINS lancia il suo token 99BTC, che ha raccolto più di 120.000 dollari nelle prime ore dal lancio, dimostrando la forte presenza e il supporto dei social network attraverso i suoi numeri fin dalla prima fase di prevendita.

E la rivelazione di 99BTC è riuscita a catturare l’attenzione degli investitori per i suoi usi innovativi, come il concetto Learn-to-Earn e il ponte BRC-20 con la blockchain di Bitcoin.

Questo token cerca essenzialmente di incoraggiare gli utenti a saperne di più sulle blockchain attraverso i premi, tuttavia, non è solo per i principianti poiché il progetto ha annunciato un airdrop di BTC di cui molti investitori più esperti possono trarre vantaggio attraverso questa prevendita.

Con la traiettoria della piattaforma e pochi giorni prima del previsto dimezzamento, il progetto approfitta dell’interesse dei suoi investitori per i nuovi lanci e molti stanno già acquistando i loro token 99 BTC attraverso il sito di prevendita, che consiste nell’avere un wallet, collegalo alla prevendita, seleziona le opzioni di pagamento, inserisci l’importo che desideri e conferma l’acquisto.

Sponge V2 (SPONGE) – Meme token con premi P2E

Sponge, riconosciuta come una delle meme coin di maggior successo del 2023, ha suscitato molto scalpore con la sua transizione da V1 a V2, offrendo opzioni di staking con significativi bonus di movimento anticipato e anticipando un imminente gioco di criptovaluta play-to-earn.

Puntando a una piattaforma “più grande e migliore”, Sponge V2 si distingue offrendo ricompense di staking elevate, con rendimenti che si avvicinano al 20.000% , e consentendo uno staking senza soluzione di continuità per i possessori di V1.

Questo approccio, unito all’assenza di tasse sulle transazioni e ad una parte significativa dell’offerta totale dedicata ai premi di staking, al marketing, allo sviluppo di giochi e ai premi gioca-per-guadagnare, posiziona Sponge V2 come un’entità emergente e promettente nel mercato delle criptovalute.

eTukTuk (TUK) – La mobilità elettrica portata sulla blockchain

Con eTukTuk sono arrivati ​​gli efficienti TukTuk elettrici che scendono per le strade del Sud-Est asiatico e sostituiscono i rumorosi e inquinanti tuk-tuk a motore. L’approccio innovativo qui è la combinazione tra tutela dell’ambiente, mobilità e blockchain.

Il token TUK funge da valuta trainante in questo ecosistema, utilizzato per transazioni e premi. Ad esempio, è possibile impegnare i propri token nel programma di staking per ricevere passivamente più token TUK come ricompensa. Ciò rende il progetto adatto a coniugare i vantaggi dell’investimento con la tutela dell’ambiente.

Al momento, la criptovaluta TUK è disponibile per la prevendita, consentendo agli investitori di acquistare eTukTuk a un prezzo scontato. La prevendita verrà effettuata in un totale di 26 fasi e ad ogni fase è associato un aumento automatico del prezzo. Di conseguenza, i primi investitori vengono ricompensati con condizioni migliori e staking già disponibili.

Come trovare le migliori criptovalute emergenti

Trovare criptovalute emergenti non è un compito facile. Tuttavia, ci sono una serie di fattori che possono aiutarti a trovare quelli migliori, tra cui:

Partnership – Quando le criptovalute emergenti formano una partnership con qualcuno di importante e queste informazioni diventano pubbliche, ciò può far sì che il rispettivo token entri in un periodo rialzista. Pertanto, è importante rimanere al passo con i principali sviluppi nello spazio delle criptovalute.

– Quando le criptovalute emergenti formano una partnership con qualcuno di importante e queste informazioni diventano pubbliche, ciò può far sì che il rispettivo token entri in un periodo rialzista. Pertanto, è importante rimanere al passo con i principali sviluppi nello spazio delle criptovalute. Obiettivi della roadmap – Alcuni progetti impiegano molti anni per raggiungere gli obiettivi della roadmap. Tuttavia, quando diventa chiaro che il progetto è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi, ciò può attirare molta attenzione e quindi il token spesso aumenterà di valore.

– Alcuni progetti impiegano molti anni per raggiungere gli obiettivi della roadmap. Tuttavia, quando diventa chiaro che il progetto è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi, ciò può attirare molta attenzione e quindi il token spesso aumenterà di valore. Approvazione della comunità crypto – Quando un progetto è approvato da un personaggio pubblico, ciò può avere un grande impatto sul valore del token. Ad esempio, quando Elon Musk annunciò di essere possessore (holder) di Dogecoin all’inizio del 2021, l’asset digitale ha continuato a generare guadagni di diverse migliaia di punti percentuali.

Ecco perché uno dei modi più efficaci per trovare le migliori criptovalute emergenti per il 2024 è cercare le migliori prevendite crypto. Ciò consentirà all’investitore di acquistare il token al miglior prezzo possibile, con la speranza che un giorno emerga come una delle principali criptovalute.

Le criptovalute emergenti rappresentano un buon investimento?

Comprare una criptovaluta emergente non è necessariamente un buon investimento per impostazione predefinita. Ecco perché è opportuno fare molte ricerche sul progetto prima di procedere all’acquisto.

Quando si cercano le migliori criptovalute emergenti, è necessario tenere conto di quanto segue:

Fai attenzione a trovare una tendenza al rialzo

Quando emerge una nuova criptovaluta, significa che finalmente attira l’interesse del grande pubblico. Inoltre, significa che un mercato rialzista potrebbe essere sul punto di iniziare.

Se questa tendenza venisse rilevata al più presto possibile, il potenziale di rialzo potrebbe essere considerevole (e così anche i profitti). Tuttavia, sapere quando ritirarsi è altrettanto difficile, poiché le tendenze rialziste non durano per sempre.

Potenziale rialzista

Se una criptovaluta emerge per la prima volta, ciò suggerisce che attualmente ha una piccola capitalizzazione di mercato. Allo stesso modo, ciò potrebbe anche significare che c’è molto potenziale di rialzo sul tavolo.

Conclusione

Le migliori criptovalute emergenti possono aumentare considerevolmente il loro valore in un brevissimo lasso di tempo. La cosa più difficile è sapere quali progetti potrebbero sorgere e quando investire in essi.

Dopo aver analizzato diversi progetti emergenti di criptovaluta, riteniamo che PLAY di PlayDoge sia una criptovaluta emergente che ha molto potenziale.

Domande frequenti

Come posso trovare le migliori criptovalute emergenti?

L’investitore interessato alle migliori criptovalute emergenti dovrà effettuare da solo molte ricerche e studi sul web. Cerca nuove partnership o listing sui CEX, nonché scopri quali obiettivi specifici della tabella di marcia sono stati raggiunti.

Quali criptovalute emergenti hanno più futuro?

Inutile dire che delle oltre 20.000 criptovalute in circolazione, Bitcoin ed Ethereum manterranno probabilmente il loro status di due progetti di maggior valore in questo ambito. Tuttavia, ciò non significa che non valga la pena prestare attenzione a progetti nuovi ed emergenti come PlayDoge (PLAY).