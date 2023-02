M’illumino di Meno: oggi è la Giornata del risparmio energetico e della sostenibilità

Anche quest’anno, per la Giornata del risparmio energetico e della sostenibilità, si svolgerà la celebre campagna radiofonica M’illumino di Meno, giunta alla sua diciannovesima edizione. Dopo 19 anni, i temi posti dalla campagna sono diventati l’asse portante delle politiche governative a livello nazionale, europeo e globale. Nel frattempo, si è ampliato il mercato della green economy, ovvero di coloro che producono beni, tecnologie e servizi per la tutela dell’ambiente, dimostrando che la transizione ecologica conviene da tutti i punti di vista.

M’illumino di Meno, nuova edizione 2023

Oggi, Giovedì 16 febbraio 2023, M’illumino di Meno, che da questa edizione guadagna una postazione fissa nei nostri calendari, visto che con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022 il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica, fa festa in tutto il Paese nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Nel mondo è matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale, come lo è la generazione attuale di giovani, che più di tutte è riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica.

Come sempre anticipatrice di stili di vita sostenibili in via di diffusione, l’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. L’appello è quindi aperto a comuni, fondazioni, privati cittadini e aziende che intendono sviluppare reti di questo tipo.