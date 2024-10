Mini Altoparlante senza fili a soli 18€ con il coupon sconto Amazon

Ecco per te un gadget tech super compatto che puoi utilizzare dappertutto in maniera comodissima e super versatile! Si tratta del Mini Altoparlante Senza Fili BSZHI, oggi disponibile su Amazon a soli 18 euro con un coupon di sconto di 5 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini Altoparlante Senza Fili BSZHI: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Altoparlante Senza Fili BSZHI è dotato di un potente chip Bluetooth 5.0, che può connettersi rapidamente a qualsiasi dispositivo con Bluetooth ottenendo un suono continuo quando vuoi. La gamma di trasmissione libera è fino a 100 piedi, che lo rende molto adatto anche per pic-nic all’aperto e campeggio.

In più il mini dispositivo vanta una luce LED lampeggiante che segue il ritmo della musica rendendo l’atmosfera ancora più vibrante e attraente. Questa illuminazione colorata fredda ha tre modalità di visualizzazione che puoi scegliere ed alternare attraverso il pulsante M.

Questo gadget, inoltre, supporta due altoparlanti per riprodurre musica in modo sincrono attraverso la connessione Bluetooth, formando un sistema wireless di canali sinistro e destro per fornire un vero suono stereo. Tra l’altro la funzione TWS portatile migliora le prestazioni sonore di tutte le tipologie di computer e televisori.

Per finire, l’altoparlante wireless K07 Bluetooth è realizzato in ABS trasparente e rispettoso dell’ambiente, con un design elegante e di gran stile, adatto a qualsiasi tipologia di ambiente.

