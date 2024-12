Mini cacciavite elettrico in doppio sconto: regalo perfetto per chi ama il fai-da-te

Hai un amico appassionato di fai-da-te e lavori di bricolage? Ecco una splendida idea regalo da fare a Natale! Si tratta del Mini cacciavite elettrico con display DOINOW, oggi disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto del 20% ed un coupon aggiuntivo del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista entro Natale ma fai in fretta, gli articoli sono in esaurimento!

Mini cacciavite elettrico con display DOINOW: tutte le funzionalità

Il Mini cacciavite elettrico con display DOINOW vanta un display OLED ad alta definizione che trasmette istantaneamente l’impostazione di coppia corrente, la direzione di rotazione e lo stato di alimentazione, consentendo di gestire senza sforzo anche i dettagli più fini del progetto.

Dotato di una luce ultra-luminosa e senza ombre integrata, basta premere l’interruttore per attivarlo separatamente, migliorando la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e facilitando l’allineamento preciso delle viti. Inoltre è a forma di penna e dispone di 5 livelli di coppia regolabili: da 0,05 Nm a 0,2 Nm, fino a 3 Nm in modalità manuale.

Questo strumento assicura riparazioni accurate e affidabili, mentre l’elevata stabilità e precisione lo rende perfetto anche per i lavori più delicati.

Nello specifico, il set include 12 tipi di 48 punte in acciaio magnetico, progettate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze.

Realizzate in materiale S2 duro e resistente all’usura, queste punte resistono alla deformazione e mantengono la precisione nel tempo. Inoltre, con una singola carica, il cacciaviti elettricista può funzionare ininterrottamente per 2-3 ore e serrare fino a 500 viti.

