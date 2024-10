Mini Cassa Bluetooth super potente a soli 21€: ancora per pochissime ore

Ancora per pochissimo tempo hai la possibilità di acquistare ad un prezzo piccolissimo questa Mini Cassa Bluetooth Tiksounds! Oggi è disponibile su Amazon a soli 21 euro con uno sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida solo per poche ore!

Mini Cassa Bluetooth Tiksounds: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Cassa Bluetooth Tiksounds ha dimensioni super compatte, è ultraleggera e dispone di una clip migliorata e più robusta per assicurarne una maggiore durata. Tra l’altro è facile da agganciare ovunque quindi risulta davvero versatile così da poterla utilizzare per lavorare, correre, andare in bicicletta, fare escursioni e così via.

Dal punto di vista tecnico vanta la modalità Bluetooth 5.3 con una bassissima latenza ed una velocità di trasmissione fino al 90% più veloce rispetto ai modelli presenti sul mercato. In più, grazie al potente driver al neodimio N52, potrai goderti sempre bassi profondissimi ed alti cristallini per immergerti completamente nella tua musica preferita, anche quando sei all’aperto.

L’autonomia è un’altra caratteristica importante di questa cassa che offre 15 ore di riproduzione per tutto il giorno per non rimanere mai a corto di musica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida Type-C, basteranno 10 minuti per avere 2 ore di utilizzo.

Per finire, questo altoparlante è impermeabile ed utilizza la più recente tecnologia di nano-rivestimento IP67 che protegge i componenti interni dai liquidi, quindi potrai sfruttarlo al mare, in piscina o in doccia nella massima tranquillità.

