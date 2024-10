Mini Dash Cam a metà prezzo con il coupon sconto di Amazon

Per viaggiare sempre in sicurezza e nella massima tranquillità, prova la Mini Dash Cam KAWA! Oggi la trovi su Amazon a soli 29 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini Dash Cam KAWA: modalità di utilizzo e funzionalità

La Mini Dash Cam KAWA si caratterizza per dimensioni davvero compatte grazie alle quali può essere facilmente nascosta nell’auto, mantenendo l’interno ordinato e garantendo una visibilità senza ostacoli in ongi tuo viaggio.

La sua risoluzione 1296P garantisce registrazioni video chiare in qualsiasi condizione di luce esterna. Inoltre supporta una scheda Micro SD fino a 256GB e, con la registrazione in loop, sovrascrive automaticamente i video più vecchi così da usarla in maniera continuativa nel tempo. Per di più, il G-sensor e la registrazione di emergenza identificano automaticamente gli incidenti e proteggono i segmenti video cruciali, assicurando che i momenti importanti non vadano persi.

Questo modello è dotato di tecnologie avanzate WDR e 3D DNR, che offrono immagini a colori di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una chiara visibilità della strada durante la guida notturna. Rimuovendo la scheda Micro SD e riproducendo i video su un computer, è possibile visualizzare anche filmati più nitidi in 2K.

Per finire, il WiFi integrato è compatibile con l’app KAWA AUTO per un facile download e condivisione dei video quando ne hai bisogno.

Oggi la Mini Dash Cam KAWA la trovi su Amazon a soli 29 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.