Mini microfono senza fili DJI arriva su Amazon ad un prezzo super conveniente

È appena sbarcato su Amazon il mini microfono senza fili DJI Mic Mini! Da oggi puoi acquistarlo ad un prezzo stracciato di soli 89 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione speciale, gli articoli stanno già andando a ruba!

DJI Mic Mini: funzionalità e modalità di utilizzo

Il DJI Mic Mini è un trasmettitore piccolo e leggerissimo, con un peso di soli 10 grammi, quindi comodo da indossare, discreto e bello da guardare in video.

Nonostante le piccole dimensioni, offre un audio di alta qualità in ogni occasione. Tra l’altro la distanza di trasmissione fino a 400 metri garantisce una registrazione stabile anche in ambienti rumorosi come le strade affollate.

Il trasmettitore e il ricevitore offrono rispettivamente un’autonomia operativa fino a 10 ore, quindi hai tutto il tempo di registrare ciò che vuoi senza alcuna preoccupazione. In più, con questo gioiellino puoi sfruttare due livelli di cancellazione del rumore secondo le tue esigenze: Base è ideale per gli ambienti interni silenziosi, e Alto è perfetto per registrazioni vocali in ambienti rumorosi.

Le prestazioni audio saranno, in generale, sempre impeccabili grazie anche alla funzione di regolazione automatica per ridurre il volume dell’audio in ingresso se troppo alto, prevenendone il clipping e garantendo un effetto sonoro eccellente in ogni situazione.

Per finire, potrai collegare il trasmettitore a Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 o Osmo Pocket 3 anche senza il ricevitore, offrendo un audio perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.