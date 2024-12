Mini PC ACEMAGICIAN: un concentrato di potenza ad un prezzo mini

Rendi la tua postazione di lavoro o di studio più efficiente che mai con il Mini PC ACEMAGICIAN T8PLUS! Oggi è disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La consegna è prevista prima di Natale ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Mini PC ACEMAGICIAN T8PLUS: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC ACEMAGICIAN T8PLUS è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto per rendere ancora più efficiente la tua postazione di studio o di lavoro.

Nello specifico è dotato del processore Ιntel Alder Lake N100 di 12a generazione che risulta essere più potente che mai, quindi perfetto per le tue esigenze aziendali, l’intrattenimento audio/video domestico, la navigazione sul Web e il lavoro d’ufficio.

Inoltre questo dispositivo vanta due porte Gigabit Ethernet integrate, perfette per il collegamento in rete e il trasferimento di dati tra dispositivi. Collegandosi a due reti diverse, è possibile ridurre dinamicamente la latenza e migliorare la sicurezza della rete, ottenendo al contempo una maggiore larghezza di banda e migliori prestazioni durante la condivisione dei file.

Allo stesso tempo, con i suoi 16 GB di RAM e un disco rigido SSD da 512 GB ad alta capacità, il micro pc offre una risposta al secondo, così da effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera sempre super fluida.

