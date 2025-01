Mini PC NiPoGi: un concentrato di potenza a 100€ in meno con il coupon Amazon

Vuoi una postazione di lavoro più efficiente che mai? La soluzione ideale per te è il Mini PC NiPoGi E2, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro, grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai pagarlo anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Approfittane subito, i coupon potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

Mini PC NiPoGi E2: tutte le caratteristiche tecniche

Il Mini PC NiPoGi E2 è un concentrato di potenza ideale per rendere più efficiente ed ordinata la tua postazione di studio, lavoro o gioco.

In primis è dotato di interfaccia HDMI 2.0 e DP per godere di immagini in 4K super realistiche e dai colori brillanti, mentre il dodicesimo processore Twin Lake N150 gli conferisce una fluidità incomparabile ed un’alta efficienza così da poter svolgere qualsiasi operazione sempre in modo veloce ed impeccabile.

Un’altra caratteristica tecnica di spicco è la sua memoria interna con una RAM DDR4 da 16 GB e uno spazio di archiviazione SSD M.2 2280 da 512 GB: questo vuol dire che potrai conservare in modo sicuro qualsiasi tipologia di file e contenuto, continuando ad usufruire di tempi di avvio molto ridotti.

Non è da meno il suo design super compatto grazie ad un corpo elegante argentato con un logo ad ala dalle dimensioni di soli 10 x 10 x 3,6 cm per poterlo posizionare ovunque in modo pratico e versatile.

Oggi il Mini PC NiPoGi E2 è disponibile su Amazon a soli 199 euro, grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Approfittane subito, i coupon potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.