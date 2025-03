Mini Power Bank INIU a metà prezzo: applica il coupon e lo paghi solo 13€

Per avere una fonte di energia sempre con te e non rischiare di restare con lo smartphone scarico quando sei fuori casa, prova il Mini Power Bank INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 13 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50%.

Mini Power Bank INIU: massima potenza e portabilità

Il Mini Power Bank INIU ha una super potenza da 10.000mAh di INIU, nonostante sia il 30% più piccolo e il 15% più leggero rispetto agli altri con la stessa capacità: in questo modo potrai portarto davvero ovunque inserendolo semplicemente in tasca o in borsa.

Si contraddistingue per una velocità di ricarica davvero stupefacente grazie al suo chip integrato da 22.5W: basti pensare che, ad esempio, è in grado di ricaricare un iPhone 16 al 60% in soli 25 minuti.

Inoltre dispone di due porte USB-C e una porta USB-A così potrai ricaricare tre dispositivi contemporaneamente in caso di emergenza ottimizzando i tempi.

La sicurezza non è da meno in quanto è realizzato con materiali di altissima qualità, oltre ad avere una garanzia leader del settore di 3 anni, e protegge qualsiasi dispositivo da surriscaldamento e sovratensione durante la ricarica. Per finire, nella promozione è inclusa una garanzia di rimborso di 30 anni in caso di malfunzionamenti di ogni tipo.

