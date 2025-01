Mini proiettore 4K: lo paghi la metà con il maxi coupon sconto di Amazon

Assicurati un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua con il Mini proiettore 4K Gaimoo! Oggi lo trovi su Amazon a soli 109 euro grazie ad un mega coupon del 50% di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini proiettore 4K Gaimoo: come utilizzarlo

Il Mini proiettore 4K Gaimoo, innanzitutto, è dotato di un supporto che può essere ruotato di 360°: ciò significa che è possibile proiettare il film sul soffitto o sulla parete con qualsiasi angolazione, ottenendo sempre una visualizzazione impeccabile.

Inoltre questo modello è dotato di autofocus e correzione trapezoidale automatica così, ogni volta che viene cambiata la sua posizione, esegue la messa a fuoco automatica per garantire sempre un’immagine chiara.

La modalità di utilizzo è semplicissima tanto che basta un solo clic per accedere a Netflix, Prime Video, YouTube, D+ e così via. In più, il browser aperto integrato, My App e App Store soddisfano le tue esigenze di intrattenimento personalizzato offrendoti la possibilità di scegliere tra milioni di contenuti di ogni tipo.

Dal punto di vista tecnico, il proiettore offre una risoluzione di 400ANSI e la decodifica video 4K per ottenere dettagli sorprendenti sul grande schermo. Questo vuol dire che le immagini saranno sempre vivide e realistiche per quanto riguarda qualsiasi contenuto. Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di 2 altoparlanti stereo da 15 W di alta qualità, in grado di creare un suono stereo ad alta fedeltà a 360°.

