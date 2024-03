Mini Proiettore Bluetooth in DOPPIO SCONTO: oggi è tuo ad una SPESA MINIMA

Trasforma il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con questo Mini Proiettore Bluetooth in offerta speciale! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un coupon aggiuntivo di 30 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Mini Proiettore Bluetooth: funzionalità e modalità di utilizzo

Questo Mini Proiettore Bluetooth in super offerta dispone di connessione WiFi a doppia banda 5G+2.4G, ed è dotato di memoria 1G+8G.

Il Bluetooth 5.1 bidirezionale consente la connessione wireless agli altoparlanti Bluetooth, mentre l’altoparlante HIFI integrato può anche essere collegato al telefono come altoparlante.

Con risoluzione nativa 720P, pannello BSCO avanzato e lente in vetro con tecnologia di raccolta della luce, il dispositivo supporta la risoluzione Full HD 1080P o superiore con una luminosità di 9000L e un elevato rapporto di contrasto di 9000:1. Ciò vuol dire che offre immagini migliori con un budget del proiettore di soli 720P per godere di immagini di alta qualità a 1080P.

Questo modello presenta un nuovo design del percorso della luce che riduce la distanza minima di proiezione da 5 piedi a 1,8 piedi. Grazie alla correzione trapezoidale di ±15°, non dovrai preoccuparti della distorsione dell’immagine causata dal panning. Inoltre supporta schermi di dimensioni comprese tra 21 e 180 pollici.

Il proiettore filtra anche la dannosa luce blu con una riflessione diffusa morbida e non diretta per alleviare l’affaticamento degli occhi senza danneggiarli. Ha anche una funzione di spegnimento con timer per il sonno così da evitare sprechi e risparmiare in bolletta.

Oggi il Mini Proiettore Bluetooth è disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un coupon aggiuntivo di 30 euro da applicare al momento dell’ordine. Approfittane il prima possibile!