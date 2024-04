Panasonic TX-43MX800E, 43 pollici di grande qualità con uno sconto esagerato!

Negli ultimi tempi, in ambito smart TV, si è vista una corsa a chi la fa più grande. Se non compri almeno un 65 pollici non sei nessuno. Non tuti hanno esigenze di grandezze elevate, vuoi perché c’è poco spazio in casa, vuoi perché non si vuole spendere molto. Le soluzioni ce ne sono, anche tante, ma spesso e volentieri si tratta di dispositivi di scarsa qualità, di produttori mai sentiti prima che attirano solo per il prezzo iper accessibile. Per nostra fortuna esistono però smart TV di qualità di “piccole dimensioni” e dal costo contenuto, proprio come Panasonic TX-43MX800E! E come se non bastasse, se il prezzo di listino non fosse già di suo super allettante, ci si mette anche un ricco MENO 22% a renderlo ancor più interessante! Da 600 euro possiamo comprare questa ottima TV spendendo 469 euro! Davvero niente male!

Dotazione completa

Panasonic TX-43MX800E ha caratteristiche ben più elevate rispetto alla propria fascia di costo, di fatto il rapporto qualità prezzo di questa smart TV è assolutamente convincente. Una fascia media che guarda decisamente in alto!

Sotto lo chassis troviamo infatti il lavoro combinato di HDR Bright Panel Plus e il processore HXC, che restituiscono immagini immagini nitide, colorate e straordinariamente realistiche, oltre a un contrasto spettacolare, anche nelle giornate più luminose.

Il tutto esaltato al supporto per HDR10+, Dolby Vision e HLG. Raramente in una fascia di prezzo come questa si è vista una TV con così tanta qualità a livello di componentistica e funzioni avanzate!

Anche l’orecchio vuole la sua parte ovviamente: le piccole ma potenti casse e il sistema di elaborazione audio surround, insieme al supporto Dolby Atmos, producono un suono tanto potente quanto perfettamente equilibrato, senza distorsioni, e con alti, bassi e medi al loro posto!

