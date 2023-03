Mini proiettore portatile, te lo porti in giro e guardi TikTok e YouTube dove vuoi

Per anni relegati solo a funzioni lavorative, oggi i proiettori portatili rappresentano una tecnologia adatta anche per l’intrattenimento domestico e, proprio per la loro comodità e facilità d’uso, sono ideali per riprodurre immagini, film e giochi dallo smartphone proiettandoli sulla parete. Negli anni sono divenuti sempre più accessibili a tutti mantenendo una buona qualità e in tal senso si segnala una proposta odierna su Amazon che offre a 69 euro il mini proiettore YOTON che si connette velocemente al telefono mediante Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Mini proiettore Full HD 1080P

Le migliori prestazioni si ottengono utilizzando il mini proiettore portatile in un ambiente buio e con uno smartphone dal display ampio (oltre i 4 pollici), infatti con una luminosità di 1500 lumen e una risoluzione nativa di 800 x 480 pixel sarà come guardare i propri contenuti preferiti su uno schermo grande (dai 30 ai 100 pollici). La risoluzione massima supportata è di 1920 x 1080 pixel.

Caratterizzato da un design compatto e leggero, il protettore a LED può essere connesso a un iPhone o a un device con cuore Android semplicemente utilizzando il cavo USB in dotazione con lo smartphone. Oltre all’interfaccia USB, sono disponibili porte HDMI, microSD, ingresso VGA e ingresso AV per proiettare su qualsiasi parete le immagini e i video e per connettere il proiettore a un computer desktop o portatile. Non manca come detto la possibilità di farlo mediante Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Il proiettore YOTON ha dimensioni abbastanza contenute ed è facilmente trasportabile, totalmente costruito con materiale solido e resistente, e dispone di comodi tasti (sopra, sotto, sx, dx, spegnimento, indietro, configurazione video/audio e impostazioni) per controllarne le funzioni. Ovviamente è anche possibile comandare il proiettore tramite un telecomando. Il supporto ai file è garantito a tutti quelli più comunemente utilizzati quali txt, jpeg, png, bmp, mp3, wma, avi, mp4, divx, flv e mkx per testi, immagini e video. Un gioiellino che puoi fare tu a 69€ su Amazon, grazie al coupon da 30€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite.

