Con soli 59 euro ti fai il Cinema in casa: mini proiettore super scontato!

Sei stufo di dover guardare film, serie tv, la tua squadra del cuore, le gare di formula uno in uno schermo piccolo? Ti piacerebbe giocare ai tuoi videogame su smartphone in uno schermo adeguato? Bene! Con soli 59 euro risolvi il problema. Come? Acquistando il mini proiettore Wtonisy, in Full Hd 1080p. La risoluzione è in 1920 x 1080 Pixel, il display è LED. Inoltre, le dimensioni contenute consentono di portarlo ovunque: LxPxA 25 x 17 x 15 cm. Ora lo paghi scontato grazie al Coupon da applicare apponendo una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Mini proiettore Wtonisy: le caratteristiche

Goditi immagini nitide e luminose con il mini proiettore Wtonisy da 300 ANSI Lumen full hd, ideale per guardare film, giocare o fare presentazioni. Connettiti facilmente al tuo telefono, TV o smartphone tramite la connessione Wi-Fi e Bluetooth, per goderti i tuoi contenuti preferiti in modo semplice e senza fili. Goditi immagini in alta definizione con il nostro proiettore 1080P nativo, per un’esperienza visiva coinvolgente e realistica.

Porta il cinema a casa tua ma anche a casa di amici, essendo leggero, piccolo e facile da trasportare. Con il videoproiettore WiFi, potrai guardare i tuoi film e serie preferiti su Netflix o altri servizi di streaming direttamente dal tuo smartphone o tablet, senza bisogno di cavi o complicazioni.

Con soli 59 euro porti a casa il mini proiettore Wtonisy. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.