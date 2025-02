Mistral AI lancia Le Chat: nuove app per sfidare ChatGPT

Un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale. Mistral AI, la startup francese rinomata per i suoi modelli di linguaggio di grandi dimensioni, ha presentato le sue prime app mobili per la piattaforma di chat Le Chat, disponibili su Google Play Store e Apple App Store. Questa mossa rappresenta una risposta diretta a ChatGPT di OpenAI, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio competitivo nel settore.

Secondo i test condotti da Neowin, l’app si distingue per la sua versatilità, pur non raggiungendo ancora il livello di raffinatezza del suo principale concorrente statunitense. Tra le sue funzioni avanzate spiccano l’accesso al web per risposte aggiornate, la possibilità di caricare file come PDF e immagini, un interprete di codice, strumenti per la generazione di immagini e una funzione canvas innovativa per la creazione di contenuti visivi.

Tuttavia, l’app presenta alcune limitazioni operative. Ogni componente, come l’accesso al web, ha dei limiti separati. Ad esempio, dopo un certo numero di ricerche, l’app segnala l’impossibilità di continuare a fornire informazioni aggiornate, adottando un approccio diverso rispetto a concorrenti come Claude di Anthropic.

Il lancio delle app mobili ha portato anche all’introduzione di un modello di abbonamento, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. In passato completamente gratuito, il servizio ora offre piani tariffari diversificati: Free, Pro, Team e Student. Il piano Pro, il più scelto, è disponibile a $14,99 al mese e include messaggi illimitati, ricerche web senza restrizioni (entro un uso equo) e accesso esteso a funzionalità come la generazione di immagini e il caricamento di file.

Un aspetto controverso riguarda la gestione dei dati personali. Gli utenti del piano gratuito non possono escludere i propri dati dall’addestramento dei modelli di Mistral AI, una possibilità riservata agli abbonati Pro. Questa scelta solleva dubbi sulla conformità alle normative europee sulla privacy, considerando che concorrenti come ChatGPT e Perplexity offrono tale opzione anche agli utenti non paganti.

Nonostante le critiche, il lancio di Le Chat rappresenta un importante passo avanti per Mistral AI nel panorama delle applicazioni di intelligenza artificiale. Gli utenti interessati possono scaricare le app e consultare ulteriori dettagli nell’annuncio ufficiale di Mistral AI.