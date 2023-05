Misuratore qualità dell'aria professionale Awair con COUPON da 50€

Lavorare da casa ha i suoi pro e contro. Da una parte non ci si deve recare con l’auto o i mezzi pubblici nella propria sede di lavoro, si è liberi in molti casi di vestirsi come si vuole e si ha modo di stare più ore insieme con la propria famiglia. Dall’altra parte però è vero anche che stare molto spesso rinchiusi in casa può essere controproducente per la salute. Uno dei pericoli maggiori in tal senso è l’aria che respiriamo dentro casa, che contrariamente a quanto si possa pensare nasconde numerose insidie.

Per fortuna però che la tecnologia e Amazon ci arrivano in nostro aiuto. Nelle ultime ore il misuratore professionale della qualità dell’aria dentro casa è in offerta a 99,99 euro, grazie al coupon omaggio di 50 euro regalato da Amazon. E se sei abbonato a Prime, non devi pagare nemmeno le spese di spedizione.

Misuratore qualità dell’aria Awair in sconto di 50 euro su Amazon

Il prodotto del marchio specializzato Awair è un misuratore della qualità dell’aria professionale, in grado di monitorare non solo la temperatura ma anche l’umidità dell’aria, il livello di anidride carbonica e l’eventuale presenza di polveri sottili (PM2.5) e sostanze chimiche (VOC) presenti nell’aria. Tutti i dati possono essere consultati comodamente anche via app tramite l’applicazione ufficiale gratuita Awair Home, disponibile per i dispositivi mobili Android e gli iPhone.

Tramite la scheda Tendenza dell’app Awair Home puoi controllare i cambiamenti nella qualità dell’aria e ricevere dei suggerimenti preziosi per migliorare la qualità dell’aria e mantenere salutare il proprio ambiente.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul misuratore professionale Awair per risparmiare 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita per tutti i clienti Prime.

