Modem Router Wi-Fi 6 AVM: con la promo di Amazon Prime lo paghi pochissimo

Problemi di connessione internet a casa? La linea a volte salta o rallenta? Abbiamo la soluzione ideale per te ad un prezzo minimo! Parliamo del Modem Router Wi-Fi 6 AVM FRITZ!Box, al momento disponibile su Amazon a soli 116 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento e il tempo è limitatissimo!

Modem Router Wi-Fi 6 AVM FRITZ!Box: funzionalità e modalità di installazione

Il Modem Router Wi-Fi 6 AVM FRITZ!Box garantisce una rete internet domestica sempre stabile e davvero velocissima. È ideale per la gestione non solo dello streaming in generale, ma anche del gaming più complesso, della telefonia, di file di grandi dimensioni e di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Basti pensare che questo dispositivo, dal punto di vista tecnico, raggiunge velocità di 1800 Mbit/s a 5 GHz e 600 Mbit/s a 2,4 GHz, in totale 2400 Mbit/s con una latenza minimale grazie alla tecnologia MIMO. Inoltre è compatibile con connessioni ADSL e VDSL fino a 300 Mbit/s, ma si può usare anche con chiavette internet LTE e UMTS.

In più, il modem supporta server NAS, stampanti di rete e supporti USB così potrai condividere i tuoi file con tutti i tuoi dispositivi nella massima velocità e sicurezza. Tra l’altro dispone del centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice to mail) e funzione fax.

