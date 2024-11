Monitor da Gaming da 27" scontatissimo al -40%: ancora per poco su Amazon

È arrivato il momento di ottimizzare la tua postazione di lavoro, rendendola più efficiente che mai, con questo gioiellino della tecnologia che ti lascerà a bocca aperta! Si tratta del Monitor da Gaming da 27″ MSI, oggi disponibile su Amazon a soli 119 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Monitor da Gaming da 27″ MSI: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Monitor da Gaming da 27″ MSI in primis offre un’eccezionale intensità di colore e supporta ampi angoli di visione di 178 gradi, con un design “senza cornice” che riduce le linee in un setting con più schermi regalando una visualizzazione ancora migliore.

Il Pannello IPS ad alta definizione è dotato, inoltre, di refresh rate di 180 Hz (Adaptive Sync) per un tracciamento fluido dei movimenti e del target così da essere sempre i protagonisti dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

Questo dispositivo, in più, supporta fino a 16,7 milioni di colori al 96% sRGB per un’alta precisione delle tonalità con qualsiasi condizione di luce esterna. C’è da sottolineare, anche, la presenza delle tecnologie less-blue light e anti-flicker che riducono l’affaticamento degli occhi nelle lunghe sessioni di gioco.

Le opzioni di connettività non sono da meno in quanto sono prensenti diverse porte per poter collegare PC, Mac, console e laptop in un attimo.

