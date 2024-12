Monitor Dell Full HD da 24 pollici in sottocosto: offerta limitatissima su Amazon

Per ottimizzare la tua postazione di studio, di gaming o di lavoro, devi assolutamente sfruttare la mega promozione Amazon sul Monitor Dell Full HD da 24 pollici! Oggi puoi acquistarlo a soli 99 euro con uno sconto conveniente del 20%.



Monitor Dell Full HD da 24 pollici: tutte le specifiche tecniche

Il Monitor Dell Full HD da 24 pollici è un dispositivo davvero straordinario per rendere ancora più efficiente la tua postazione di studio o di lavoro.

Innanzitutto ha un design della cornice ultrasottile su tre lati che consente di godere di una straordinaria chiarezza, oltra a vantare una risoluzione Full HD elevatissima così da offrire immagini dai dettagli minuziosi e i colori sempre brillanti.

Allo stesso tempo, grazie alla tecnologia In-Plane Switching, è possibile godere del piacere di visualizzazioni praticamente senza soluzione di continuità con colori uniformi su un ampio angolo di visione di 178°/178°. In più, la tecnologia AMD FreeSync assicura un’esperienza fluida e senza tearing, con una frequenza di refresh fino a 75 Hz: queste caratteristiche lo rendono perfetto per i gamer più accaniti permettendo un’esperienza totalmente immersiva e coinvolgente al massimo.

Inoltre, le due porte HDMI integrate al display mantengono i dispositivi sempre collegati e consentono di passare facilmente dal gioco in streaming alla console in pochi secondi.

