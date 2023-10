Monitor da gaming Philips 27 polici: sconto EPICO!

Ehi tu! Sì, dico proprio a te. Sei un gamer in cerca di un monitor per la tua postazione eh?! Ecco il modello che fa al caso tuo.. Amazon oggi sconta il monitor da Gaming Philips 27 pollici FHD 165 Hz del 12%. Il prezzo? SOLO 179,90€! Approfitta subito dell’offerta!

Monitor da Gaming Philips: il modello che amerai

Immagina di immergerti nei tuoi mondi virtuali preferiti con una fluidità di immagine che solo una velocità di aggiornamento di 165 Hz può offrire. La risposta rapidissima del monitor Philips in offerta di 1ms elimina qualsiasi indecisione, garantendoti una precisione chirurgica nelle sessioni di gioco più intense.

Con la tecnologia AMD FreeSync Premium, dimentica distorsioni e scatti. La modalità Low Input Lag, poi, ottimizza ulteriormente la reattività, eliminando qualsiasi ritardo tra le tue azioni e ciò che appare sullo schermo. Ovviamente queste sono le caratteristiche chiave che differenziano un monitor normale da uno studiato per il gaming.

Il pannello VA del monitor Philips assicura colori vividi e contrasti profondi, indipendentemente dall’angolazione di visione. La risoluzione FullHD è perfetta per godere a pieno dei nuovissimi videogiochi del 2023. Per sessioni di gioco prolungate, le modalità LowBlue e Flicker-free proteggono i tuoi occhi dall’affaticamento.

Lo stand ti permette di regolare l’inclinazione del monitor da -5 a 20 gradi per trovare la posizione visiva ottimale. Il dispositivo offre ingressi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, supporto HDCP e uscita audio, senza dimenticare gli altoparlanti integrati per un’immersione sonora completa. In tutti i casi, che utilizzi un PC o una console, il dispositivo sarà perfetto per l’uso che intenderai farne. L’importante sarà pensare esclusivamente al gioco da scegliere per la tua sessione.

Non aspettare che questa offerta scada! Compra subito il monitor da gaming Philips 27 pollici FHD 165 Hz oggi stesso su Amazon a un prezzo incredibile di solo 179,90€, con uno sconto del 12%. È il momento di elevare il tuo gioco a un nuovo standard di eccellenza!

