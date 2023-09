Monitor HP a un prezzo mai visto: ma devi sbrigarti!

I prodotti HP sono da anni sinonimo di qualità e quantità. Il tutto a prezzi neppure esagerati. Tuttavia, si è sempre ben disposti a risparmiare qualche euro e ad attendere l’occasione giusta per prendere ciò che ci occorre. Se ti serve un Monitor per Pc o ne vuoi acquistare qualcuno preventivamente, questa è l’occasione giusta per te: il Monitor HP M27fwa con risoluzione 1920 x1080 p e casse integrate a soli 169.99 euro! Già perché sul prezzo di base c’è uno sconto del 15%.

Un monitor ideale per chi vuole lavorare a casa o in ufficio con una visione confortevole. Ma anche per quanti al Pc ci giocano o guardano film e serie Tv e non vogliono perdersi alcun dettaglio. Così come è spesso in videocall ed è stufo di vedere male i suoi interlocutori. Le casse integrate, inoltre, ti faranno risparmiare sull’acquisto di ripetitori audio oltre a essere una soluzione salva-spazio, poiché potrai rinunciare alle casse sulla scrivania. Insomma, un risparmio nel risparmio!

Monitor HP M27fwa: caratteristiche, prezzo e offerte

Passiamo in rassegna le caratteristiche tecniche del Monitor HP M27fwa. Abbiamo detto che porta in dote delle casse audio integrate, che ti consentiranno di poter fare a meno di casse esterne. Il Display è molto generoso, ben 27”, quindi la visione è davvero ottimale. A ciò dobbiamo aggiungerci che è FHD, IPS antiriflesso, AMD FreeSync, con un tempo risposta di 5ms GtG Overdrive, così non avrai ritardi nella proiezione di cosa stai facendo o guardando.

La risoluzione dello schermo è 1920 x 1080p, ed è possibile collegarlo al pc fisso, al monitor, o alla Tv in due modalità: HDMI e VGA, i cavi sono peraltro inclusi. A quanti poi sono attenti anche all’estetica, farà piacere sapere che la base è di un accattivante ed elegante colore argento, quindi non il solito anonimo colore nero.

Inoltre, la cornice è ridotta al minimo, quindi avrai una visione al 100%. Il monitor è regolabile in 3 posizioni e la riduzione della luce blu fino al’85% ti permetterà di usarlo anche di notte senza stancare gli occhi. Occorre però affrettarsi, perché tutto questo per un monitor HP a soli 169.99 euro fa gola a molti e si rischia di perderlo. Chi ci pensa resta senza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.