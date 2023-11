ULTIME FOLLIE BLACK FRIDAY: Monitor HP 27" con casse integrate a soli 149 euro, meglio sbrigarsi

Straordinaria occasione per chi cerca un monitor di qualità, sia per il lavoro che per il gaming o la fruizione in streaming di serie e film! Infatti, il monitor HP M27fwa con Casse Audio integrate, Display da 27” FHD IPS Antiriflesso, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo Risposta 5ms GtG Overdrive, Risoluzione 1920 x 1080p, HDMI, VGA, in elegante color Argento ora lo paghi con il 35% di sconto. Quindi solo 149 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Monitor HP M27fwa: le caratteristiche

Monitor HP M27fwa ha un pannello IPS da 27 pollici, Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz, con una Diagonale da 68,6 cm, Campo Visivo 16:9, 300 Nits, Tempo di Risposta 5 ms, Contrasto 1000:1, Volume colore 99% sRGB. In base alle tue preferenze puoi inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 25°, angolo di visualizzazione orizzontale di 178°; la base non ruota su alcun asse. Ecco le dimensioni: diagonale da 68,6 cm, peso da 3,2kg, 60,79 x 3,42 x 35,6 cm senza supporto, confezione 69 x 12,6 x 43 cm, non è compatibile con staffa di montaggio VESA.

Cornici sottili su 3 lati, il pannello ultra sottile, la piantana verticale bilanciata che rende stabile il monitor su qualsiasi superficie. Il display HP M27fwa è dotato di un elevato numero di porte, che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente grazie a 2 HDMI 1.4 con supporto HDCP e alla VGA standard. Nella confezione troverai: Monitor HP M27fwa Argento 356D5AA, Cavo HDMI, Scheda di garanzia, Pieghevole di installazione rapida, Kit di documenti e cavo di alimentazione CA.

