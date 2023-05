Monitor LG 22MP: design EPICO con tempo di risposta di 5 ms a 99€ Amazon)

Il monitor LG 22MP410P oggi lo puoi portare a casa con appena 99€ grazie alla promozione in corso s Amazn. Questo eccellente scherno dispone di unè un display da 22 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e tecnologia VA (Vertical Alignment), che offre un’ampia gamma di angoli di visione e un rapporto di contrasto elevato. Questa tecnologia di pannello consente inoltre di ottenere un nero più profondo rispetto ad altre tecnologie di pannelli, come ad esempio gli schermi TN.

Monitor LG 22MP410P, super occasione Amazon

Il monitor ha un tempo di risposta di 5 ms, il che lo rende adeguato per la maggior parte degli usi, ad eccezione dei giochi che richiedono tempi di risposta ancora più veloci. La luminosità massima del monitor è di 250 cd/m², il che lo rende adatto per l’uso in ambienti interni. Il rapporto di contrasto statico di 3000:1 garantisce neri profondi e bianchi luminosi, mentre il rapporto di contrasto dinamico di 5M:1 aiuta a migliorare la percezione dei dettagli nelle scene scure.

Il monitor è dotato di diverse funzionalità utili, tra cui la modalità Reader, che riduce l’affaticamento degli occhi durante la lettura di documenti, e la modalità Flicker Safe, che previene i fastidi causati dallo sfarfallio dello schermo.

In termini di connettività, il monitor dispone di una porta VGA e di una porta HDMI per collegare diversi dispositivi. In generale, il LG 22MP410P è un’ottima scelta per coloro che cercano un monitor dal buon rapporto qualità-prezzo con una buona qualità dell’immagine e alcune funzionalità aggiuntive. Insomma, cosa aspetti a farlo tuo a soli 99€? Le spedizioni sono gratuite.

