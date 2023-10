Monitor LG 4K: l'offerta di Amazon ad un prezzo STRACCIATO

Quando ci apprestiamo ad assemblare un PC desktop ex-novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il monitor, che dev’essere prestante e funzionale sotto molteplici punti di vista, prestandosi a diverse modalità d’utilizzo. Alla luce di questa necessità, Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo splendido monitor LG 4K (modello 32UN880P) in offerta al sensazionale prezzo di soli 478 euro, con un ottimo sconto pari al 13% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, LG.

Partiamo da uno dei punti di forza di questo monitor, rappresentato ovviamente dalla sua strabiliante risoluzione 4K: con una diagonale da ben 32 pollici, ti consente di godere al massimo anche dei più piccoli dettagli a schermo, sia che tu stia guardando un film sulle principali piattaforme di streaming, sia (soprattutto) che tu stia giocando all’ultimo videogioco del momento. Grazie ai tempi di risposta ridotti al minimo, pari a soli 5 millisecondi, possiamo senz’ombra di dubbio definire questo monitor come uno dei migliori display realizzati in ottica gaming. Grazie alla tecnologia HDR, poi, i colori a schermo saranno più vividi e brillanti che mai.

Un altro fiore all’occhiello di questo dispositivo consiste nel suo stand ergonomico, che permette di adattarsi in maniera completamente dinamica al tuo ambiente di lavoro, in base alle tue necessità del momento: questo ritorna utilissimo soprattutto se sei un creativo, e hai necessità di spostare il monitor in continuazione.

Puoi alzarlo, abbassarlo, ruotarlo, in base a quello che preferisci: grazie allo stand ergonomico tutto questo sarà semplicissimo e alla portata di tutti. Grazie alle due uscite HDMI 2.0, poi, puoi perfino collegarlo anche alle tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, che ovviamente supportano appieno la risoluzione Ultra HD, permettendo dunque di sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità.

Insomma, a nemmeno 500 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor per PC attualmente in circolazione, che diventerà il tuo compagno perfetto sia durante le tue giornate di lavoro che per il gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di correre ad acquistare questo monitor LG 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità potrebbero terminare improvvisamente.

