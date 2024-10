Monitor MSI PRO da 27 pollici in promo esclusiva su Amazon

Per avere una visualizzazione ottima sia mentre lavori che quando ti diverti con i tui videogiochi preferiti, prova il Monitor MSI PRO da 27 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Monitor MSI PRO da 27 pollici: tutte le caratteristiche tecniche del display

Il Monitor MSI PRO da 27 pollici è un dispositivo all’avanguardia perfetto per ottimizzare la tua postazione di lavoro o il tuo setup di gioco.

Questo modello offre immagini super realistiche grazie alla gamma cromatica sRGB del 100% con più di 16 milioni di colori, alla luminosità di 250 nits e al rapporto di contrasto di 1000:1. Tra l’altro garantisce anche la massima protezione per i tuoi occhi grazie al certificato TÜV Rheinland Eye Comfort che include filtri hardware Less Blue Light PRO e la technologia anti-flicker.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie alla doppia connessione a disposizione ovver HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a. In più supporta AMD FreeSync e dispone di Kensington Loc e uscita cuffie.

Allo stesso tempo, l’installazione del display è super versatile in quanto viene fornito con staffe VESA da 75mm per il montaggio a parete o su braccio, oltre ad avere un supporto regolabile in inclinazione e con uno spazio per gli accessori.

Oggi il Monitor MSI PRO da 27 pollici è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 21%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.