Il Monitor Philips curvo è in offerta: lasciati avvolgere mentre giochi!

Quando si gioca a un videogame, oltre alle caratteristiche del gioco stesso che possono conferirci più o meno tante emozioni, è anche importante utilizzare un comparto audio-video adeguato. Può essere utile acquistare un monitor che, oltre ad essere generoso riguardo la sua estensione (quindi i pollici) sia anche curvo. Una forma che fa sì che possa letteralmente avvolgerci e quindi immergerci completamente nel gioco. Il Monitor Philips in offerta che presentiamo oggi risponde a questa esigenza e lo pagherai solo 412,89 euro!

In che modo? Grazie allo sconto in corso su Amazon del 16%, al quale aggiungere la possibilità di pagarlo a rate nel caso in cui tu non abbia disponibilità immediate.

Philips 346B1C Gaming Monitor Curvo: caratteristiche tecniche

Vediamo meglio da vicino questo Gaming Monitor Philips curvo da 34″ che renderà il tuo gaming un’esperienza mai provata prima! Vanta una risoluzione ultrawide 3440 x 1440 e pannello VA per un’esperienza coinvolgente. La Tecnologia Adaptive Sync a 100 Hz rende i giochi fluidi e senza artefatti. Molto interessante la funzione Multiview, per 2 sistemi in un unico schermo in modalità PiP o PbP. Dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza, che semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche. Si pensi a tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 collegati alla docking station del monitor.

Collegare il notebook e il monitor con un cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata è molto semplice, così come trasferire dati ad altissima velocità. Potrai così approfittarne anche per ricaricare il tuo portatile. Tuttavia, nel gaming è anche importante l’audio, come del resto anticipavamo nell’incipit. Philips questo lo sa e ha montato su questo monitor curvo dei potenti altoparlanti da 5 Watt. Quindi, non dovrai neppure dotarti di casse esterne separate.

Tutto questo lo pagherai a soli 412,89 euro, grazie allo sconto del 16%. Ma, come tutte le offerte allettanti, oltre che essere a tempo limitato, attirano tante persone. Quindi dovresti affrettarti per non restarne senza.

