Il Monitor Philips scende sotto i 90 euro: cosa aspetti?

Il colosso olandese Philips da decenni propone prodotti di qualità, riuscendo sempre ad aggiornarsi rispetto alle nuove richieste del mercato e ai nuovi trovati della tecnologia. Il Monitor Philips 241V8L è uno dei tanti esempi di ciò e oggi vi diamo la bella notizia che il prezzo è crollato a 89,90 euro. Già, perché è in corso uno sconto del 37%!

Già, lo sappiamo che non credete ai vostri occhi, ma è così. E come dice un vecchio detto: provare per credere! Basta pigiare il banner sottostante per “atterrare” sulla pagina di acquisto e prendere al volo questa promozione. Anche perché di tempo ce n’è poco: come te, tanti altri vorranno sicuramente approfittarne, per portare a casa un Monitor dalle alte prestazioni.

Monitor Philips 241V8L: caratteristiche tecniche, prezzo e offerte

Il Monitor Philips 241V8L si estende per 24″ (più precisamente 23,8 Pollici), con una risoluzione massima del display pari a 1920 x 1080 Pixel. Tra le caratteristiche speciali troviamo il Flicker-Free, di cosa si tratta? Si tratta di un termine dato ai display video, principalmente tubi a raggi catodici, che funzionano a una frequenza di aggiornamento elevata per ridurre o eliminare la percezione dello sfarfallio dello schermo. E poi c’è il Filtro a luce blu, che fa in modo che i tuoi occhi saranno sempre riposati, anche nel caso in cui ti troverai a lavorare al Pc in condizioni di scarsa illuminazione.

La Frequenza di aggiornamento è di 75 Hz, cavo HDMI e VGA, le Proporzioni 16:9, il Tipo display è un LCD. Le dimensioni del prodotto sono compatte e salva-spazio, pari a 22P x 54l x 41,6H cm. E ancora, il Monitor è dotato di pannello VA per angoli di visione 178°/178°, la Tecnologia Adaptive Sync ti consente di giocare in modo fluido a 75Hz. Non manca poi una predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro.

Insomma, un monitor completo, capace di soddisfare tutte le esigenze: dal gaming, al lavoro, allo studio fino alla visione di video. Lo porti a casa a soli 89,90 euro ma come detto ti conviene affrettarti: in molti ci hanno messo gli occhi addosso e sta per esaurirsi!

