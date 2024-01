Monitor portatile da 16 pollici: sfrutta il Coupon di 100 euro e proietta ciò che vuoi!

ARZOPA Z1FC è un ottimo Monitor portatile, 16,1 pollici, 144HZ di risposta, risoluzione 1920×1080 FHD, schermo IPS con supporto monopiede con HDMI/Type-C/USB-C, con funzione Eye-Care che protegge gli occhi. Oggi puoi farlo tuo a soli 139,99 euro, sfruttando il coupon da 100€ applicando una semplice spunta.

ARZOPA Z1FC Monitor portatile: le caratteristiche

Monitor da gioco portatile ARZOPA Z1FC da 16,1 pollici 144Hz, la frequenza di aggiornamento di 144Hz riduce significativamente il tempo di risposta del funzionamento. Quando utilizzi il gioco, muovi il mouse, trascini la finestra, ecc., può rispondere rapidamente, mantenerlo fluido e chiaro senza disegnare ombre e offrirti un’esperienza di gioco fluida. Supporta Thunderbolts 3. Non è necessario scaricare l’APP, è possibile collegarlo con il cavo da tipo C a tipo C incluso e il cavo da mini HDMI a HDMI per fornire video, audio e potenza. Utilizza un pannello IPS, una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, un angolo di visione completo di 178° e un rapporto di contrasto di 1200:1, che fornisce una visualizzazione accurata e un’offerta un’immagine vivida. Supporta eccellenti modalità broadcast mainstream, HDR e scena, ideali per contenuti multimediali, progettazione video, pubblicità e altro ancora.

I doppi altoparlanti stereo integrati nel monitor portatile ARZOPA forniscono un suono forte e coinvolgente a 360 gradi con bassi profondi e precisi. La retroilluminazione priva di sfarfallio e il filtro luce blu riducono al minimo lo sforzo visivo durante il lavoro e l’affaticamento durante il gioco. Il monitor ha una dimensione di 16,1 pollici e un peso netto di 706 g, risultando molto leggero e facile da trasportare. Il monitor portatile è dotato di un supporto robusto che mantiene stabile il monitor e consente di utilizzarlo in modo più comodo. Si collega facilmente a laptop, PC, Mac, Xbox, PS3/PS4/PS5, Switch, ecc.

