Monitor portatile da viaggio 15,6” MSI Optix: comodità e prestazioni eccezionali a prezzo WOW

Porta la tua esperienza visiva a un livello superiore con il monitor portatile MSI Optix MAG162V. Con uno schermo da 15,6 pollici e una risoluzione Full HD IPS (1920×1080), questo display offre immagini cristalline e dettagliate, rendendo ogni contenuto visivo una vera delizia per gli occhi. Fallo tuo ora su Amazon a soli 169€ approfittando dello sconto del 34%. Spedizioni gratuite con Prime.

Monitor portatile MSI Optix MAG162V a prezzo WOW

Con uno spessore ultrasottile e un design leggero, il monitor MSI Optix MAG162V è incredibilmente versatile e adatto per l’uso in viaggio, in ufficio o a casa. Grazie alla connettività USB Type-C e Mini HDMI, è facile collegare il monitor a una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, tablet e console di gioco.

Dotato di una batteria integrata, questo monitor offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzarlo ovunque ti trovi senza dover dipendere da prese di corrente. Inoltre, la modalità Eye Care integrata protegge i tuoi occhi dalla fatica visiva durante sessioni di utilizzo prolungate.

Sia che tu sia un professionista in movimento, uno studente che lavora da remoto o un appassionato di intrattenimento, il monitor portatile MSI Optix MAG162V è la scelta ideale per un'esperienza visiva superiore ovunque tu vada.

