Monitor Portatile MSI: ACQUISTALO oggi prima che l'OFFERTA sparisca!

Hai mai pensato di acquistare un monitor portatile che possa fungere sia da monitor principale che da secondo monitor? Questo prodotto è una vera e propria chicca che può avere numerosi utilizzi e oggi la possiamo trovare su Amazon in sconto grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Ancora per poco tempo, con una detrazione pari al 18%, possiamo acquistare questo monitor Portatile di MSI a soli 129,00€. Approfittane prima che scada l’offerta!

Monitor Portatile MSI: oggi su Amazon puoi approfittare di un super sconto

Questo monitor portatile di MSI a schermo opaco è da 15,6 pollici in Full HD con un refresh rate di 60Hz, per un’esperienza visiva migliorata e un frame rate più fluido e veloce. Può essere usato come secondo monitor per laptop e non solo, favorendo una produttività extra grazie anche al suo profilo sottile e a una struttura leggera che lo rende ideale in ambito lavorativo.

Può essere orientato sia verticalmente che orizzontalmente, con uno stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°, con angoli di visione regolabili. Gli altoparlanti integrati sono da 1,5 W e sono ottimi per le videoconferenze. Potrai usufruire di un ottimo comfort per gli occhi grazie al “less blue light” e “anti-flicker”, con tanto di trattamento antiriflesso della superficie e modalità eco. Ha una connettività decisamente versatile, con mini HD e 2 connettore USB Type-X, con modalità di consumo energetico.

Acquista subito questo straordinario monitor portatile di MSI su Amazon: solo per oggi lo trovi in super sconto grazie alle offerte di Primavera, che fissano il prezzo finale a 129,00€.

